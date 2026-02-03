Evlilik yolunda şok veda: Metin Şen ve Zeynep Özbulut ayrıldı!

Bülent Cankurt, cemiyet hayatının nabzını tuttuğu güncel köşe yazısında magazin dünyasında yaşanan son gelişmeleri bir araya getirdi. Ünlüler dünyasında bir yanda hüzünlü vedalar, diğer yanda ise yeni başlangıçların yarattığı heyecan dikkat çekti. İşte o yazı...

"Maalesef boşanma ve ayrılık haberleri gelmeye devam ediyor. Dün, iş ve cemiyet dünyasını şoke eden bir boşanma haberi vermiştim ve şimdi de bir ayrılık haberim var. Metin Şen ile Zeynep Özbulut'un 1.5 yıldır süren aşkının sona erdiğini öğrendim.

Kaynak: Sosyal medya

Aynı yıl eşlerinden boşanan ve ikişer çocukları olan çiftin ikinci kez evlenip kocaman bir aile olacaklarını düşünürken eylül ayında gelen sürpriz ayrılık haberi hepimizi şaşırtmıştı. Ama ayrılığa ancak bir ay dayanabilmişler ve aşkları kaldığı yerden devam etmişti.

Ancak yama dikiş tutmamış. Mutluluklarına benim de birkaç kez şahit olduğum çiftin tekrar ayrılmasına şaşırdım. Oysa yakınları onlardan nikah davetiyesi bekliyordu. Hatta kulağıma gelenlere göre bu sefer, bir daha bir araya gelmemek üzere yollarını ayırmışlar. Ne diyeyim; ikisi için de hayırlısı olsun."