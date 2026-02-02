Yasa dışı bahiste Kerimcan Durmaz hakkında karar! Hapis cezası belli oldu

Kerimcan Durmaz yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Durmaz'ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yasa dışı bahis reklamı yaparak insanları teşvik ettiği iddiasıyla 8 Ocak tarihinde tutuklanan ve 20 Şubat tarihinde tahliye edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Durmaz'ın avukatı Müge Doğan hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan avukat Doğan, müvekkilinin söz konusu suçu işlemediğini düşündüklerini belirterek mahkemeden Durmaz'ın beraatına karar verilmesini talep etti.

KERİMCAN DURMAZ'IN HAPİS CEZASI BELLİ OLDU

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ı zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.