Dominik'ten aşk pozu: Survivor Murat Ceylan'ın sevgilisi tanıdık çıktı
Survivor yarışmasının başarılı sunucusu Murat Ceylan, oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'i Dominik Cumhuriyeti’ne davet etti. Ceylan'ın paylaştığı romantik kare, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Survivor ile geniş kitlelerce tanınan ve sunuculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Murat Ceylan, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde.
SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI
Gizem Güneş ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinin ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlayan Ceylan, bu kez sürpriz bir paylaşımla dikkat çekti. Güler, atv ekranlarında yayınlanan Zembilli dizisinde Esma karakterine hayat vermişti.
DOMİNİK'TE AŞK RÜZGARI
İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk kez geçtiğimiz haftalarda Etiler'de el ele görüntülenmişti. Ceylan'dan sürpriz paylaşım geldi.
Ünlü sunucu, Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nden, sevgilisi Sude Zülal Güler'in yeni karesini Instagram hesabında kalp emojisi ile paylaştı. Romantik paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU
Öte yandan geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Murat Ceylan, hayranlarını korkutmuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Ceylan, kazayla ilgili bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dün endişelenecek bir şey olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."
