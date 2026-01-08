Dominik’ten aşk pozu: Survivor Murat Ceylan’ın sevgilisi tanıdık çıktı

08 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.01.2026 10:31
Survivor yarışmasının başarılı sunucusu Murat Ceylan, oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler'i Dominik Cumhuriyeti’ne davet etti. Ceylan'ın paylaştığı romantik kare, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Survivor ile geniş kitlelerce tanınan ve sunuculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Murat Ceylan, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminde.

SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI

Gizem Güneş ile yaşadığı ilişkinin sona ermesinin ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşamaya başlayan Ceylan, bu kez sürpriz bir paylaşımla dikkat çekti. Güler, atv ekranlarında yayınlanan Zembilli dizisinde Esma karakterine hayat vermişti.

Sude Zülal Güler atv'nin dizisi Zembilli'de oynamıştıSude Zülal Güler atv'nin dizisi Zembilli'de oynamıştı

DOMİNİK'TE AŞK RÜZGARI

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk kez geçtiğimiz haftalarda Etiler'de el ele görüntülenmişti. Ceylan'dan sürpriz paylaşım geldi.

Ünlü sunucu, Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'nden, sevgilisi Sude Zülal Güler'in yeni karesini Instagram hesabında kalp emojisi ile paylaştı. Romantik paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Murat Ceylan, hayranlarını korkutmuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Ceylan, kazayla ilgili bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün endişelenecek bir şey olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

