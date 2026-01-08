Dominik’ten aşk pozu: Survivor Murat Ceylan’ın sevgilisi tanıdık çıktı

SEVENLERİNİ KORKUTMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Murat Ceylan, hayranlarını korkutmuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Ceylan, kazayla ilgili bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün endişelenecek bir şey olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum."

Kaynak: Instagram