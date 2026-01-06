06 Ocak 2026, Salı
Haberler Magazin Haberleri Paris dönüşü ilk görüntü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz!

Paris dönüşü ilk görüntü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 12:28
Paris dönüşü ilk görüntü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz!

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı sevgilisi Mert Demir’in ilişkisi tam gaz devam ediyor. Ünlü çift, Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda uzun zaman sonra birlikte görüntülendi. Demir, basın mensuplarının sorularına, "Yorgunuz, rezalet bir haldeyiz" şeklinde yanıt verdi.

Magazin dünyası, Mert Demir ile Serenay Sarıkaya arasındaki aşkı konuşmaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Bir süredir haklarında ortaya atılan "reklam ilişkisi" iddiaları aylarca gündemi meşgul ederken, ünlü çift bu söylentiler karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Tartışmalar sürerken Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara net bir yanıt vermişti. Demir, "Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

AŞIKLAR ŞEHRİNDEN DÖNDÜLER

Tüm bu söylentilere rağmen ilişkileri tam gaz devam eden Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, kısa bir tatil için Fransa'nın başkenti Paris'e gitmişti. Romantik tatillerini noktalayan çift, Türkiye'ye dönüşte İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

''ÇOK YORGUNUZ''

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Demir; ''Paris'ten geldik. Gerçekten çok yorgunuz, rötar yedik. Rezalet bir haldeyiz. Ben gerçekten çok yorgunum'' ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör