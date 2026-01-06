Paris dönüşü ilk görüntü: Serenay Sarıkaya ve Mert Demir aşkı tam gaz!

Kaynak: Instagram

Tartışmalar sürerken Mert Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddialara net bir yanıt vermişti. Demir, "Reklam ilişkisi değil, çok sevdiğim ve âşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullanmıştı.