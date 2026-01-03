Ferdi Tayfur'un oğlu Taha'nın sitemine Tuğçe Tayfur'dan yanıt: "O daha küçük"
Vefatının 1. yılında mezarı başında anılan usta sanatçı Ferdi Tayfur'un oğlu Taha Tayfur, ablasına kırgın olduğunu söyledi. Sanatçı için okutulan mevlidin ardından basın mensuplarınca görüntülenen Tuğçe Tayfur ise kardeşinini sitemine "o daha küçük" diyerek yanıt verdi.
Arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiş, sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğmuştu.
Ferdi Tayfur, vefatının birinci yıl dönümünde Sarıyer Yeniköy'de bulunan mezarı başında anıldı. Gün boyu ziyaretçi akını yaşanan mezarlıkta sanatçının hayranları helva, lokma ve çay dağıttı.
"ACI DİNMİYOR"
Sanatçının oğlu Taha Tayfur, ''Acı dinmiyor, alışıyor insanoğlu sadece. Bir sene nasıl geçti, hiç bilmiyorum. Babamla beraber piyano çalıp, şarkı söylemeyi çok özledim'' dedi.
"BABAM DA ONA KIRGIN"
Taha Tayfur, ''Ablanız Tuğçe Tayfur'la aranızda bir küslük ya da kırgınlık var mı?'' sorusuna ise, ''Bir kırgınlık var tabii ki. Babamın da vardır... Ama bu konuları konuşmak bugün doğru olmaz'' yanıtını verdi.
TUĞÇE TAYFUR'DAN YANIT GECİKMEDİ
2. Sayfa'nın haberine göre; Dün Emirgan'da Ferdi Tayfur adına mevlid okutuldu. Çıkışında ise urfa dürüm ve lokma dağıtıldı. Tuğçe Tayfur da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"KÜÇÜK DAHA O DA ANLAR"
Tuğçe Tayfur, "Şimdi bunları konuşmanın zamanı değil. O daha küçük şimdi. O çok ısrar edildiği için konuşmak zorunda kalmıştır. Küçük daha o da anlar." dedi.
"HERKES KIRGIN"
Ayrıca şarkıcı, "Herkes kırgın işte. Bu süreçte herkes birbirine kırıldı. Bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil. Uzatmaya da gerek yok bence." ifadelerini kullandı.
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur bugün sosyal medyada babasını vefatının 1.yılında duygusal bir mesaj yayınladı.
Babasına olan özlemini sık sık dile getiren Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.
"AH BABAM AÇIK YARAM"
Tayfur, duygu yüklü paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim yollar buzlu karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana "Hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere" demiştin "Babişko sınav var sınav" demiştim. "Senin sesin güzel bir şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını" deyip gülmüştün. Aa tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul. Ahhh babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için..."
