ABD’li oyuncu Angelina Jolie’den Gazze sınırında insani destek!

Kaynak: AA

Mısır basınında yer alan haberlere göre, Jolie'nin Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretinde kendisine Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir ile Mısır'ın eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekrem eşlik etti.



Burada insani yardım çalışanlarıyla el sıkışan Jolie, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması konusunda gösterilen çabaları taktirle karşıladığını kaydetti.



Gazze'deki ailelerin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Jolie, Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.