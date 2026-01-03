ABD'li oyuncu Angelina Jolie’den Gazze sınırında insani destek!
İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar nedeniyle bölgede insani kriz derinleşirken, dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ise bu vahşete sessiz kalmıyor. Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Hollywood yıldızı, Gazze Şeridi’ne daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Jolie'nin ziyareti kameralar tarafından kaydedildi.
Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Gazze Şeridi ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştirerek, Gazze'ye en kısa sürede daha fazla yardım ulaştırılması gerektiğini belirtti.
Mısır basınında yer alan haberlere göre, Jolie'nin Refah Sınır Kapısı'nı ziyaretinde kendisine Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Halid Mucavir ile Mısır'ın eski Göçten Sorumlu Devlet Bakanı Nebile Mekrem eşlik etti.
Burada insani yardım çalışanlarıyla el sıkışan Jolie, Gazze Şeridi'ne yardımların ulaştırılması konusunda gösterilen çabaları taktirle karşıladığını kaydetti.
Gazze'deki ailelerin ciddi bir insani krizle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Jolie, Gazze Şeridi'ne mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardımın ulaştırılması gerektiğini dile getirdi.
- Gazze'deki Filistinliler için yardım kolisi hazırladı
Jolie ayrıca Ariş kentinde bulunan Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezine de ziyarette bulunarak, burada Gazze Şeridi'ne gönderilecek insani yardımların durumunu inceledi.
Jolie'nin lojistik merkezini ziyareti bölgedeki insani krize yönelik uluslararası farkındalığı artırma çabası olarak değerlendirildi.
ABD'li oyuncu Jolie, lojistik merkezine ziyaretinde ayrıca Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için yardım kolisi hazırlayarak, yardımların Gazze'ye ulaştırılmasında yaşanan zorluklara rağmen gönüllülerin üstlendiği rolün önemini vurguladı.
Mısır dışından gelen yardımların Gazze'ye giriş süreci, nerede ve nasıl depolandığına ilişkin bilgi alan Jolie, insani durumu ve Gazze'ye yardım girişine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
- ABD'li oyuncu Filistinli yaralıları ziyaret edecek
Mısırlı yetkililer, ABD'li oyuncuya yardımların Mısır'dan Gazze'ye hangi aşamalardan geçerek ulaştığını anlattı.
Jolie'nin, ateşkes sürecinde Mısır'ın kabul ettiği Filistinli yaralı ve hastaların durumunu görmek üzere El-Ariş Hastanesi'ni ziyaret edeceği belirtildi.
İsrail ordusunun, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması gereği Refah Sınır Kapısı'nı açması, Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması ve Mavi Hat'tan Sarı Hat'ta çekilmesi gerekiyordu.
Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, Refah Sınır Kapısı açılmadı, saldırılar da tam anlamıyla durmadı.
