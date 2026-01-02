02 Ocak 2026, Cuma
Giriş: 02.01.2026 14:16
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur duygulandırdı: Ah babam açık yaram

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

2 Ocak 2025 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasını sık sık sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla anıyor.

Açıklamalarıyla söz ettirmeye devam eden Tayfur, son olarak babası Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

''AH BABAM AÇIK YARAM''

Babasıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayan Tuğçe Tayfur, duygusal sözleriyle takipçilerini hüzünlendirdi.

37 yaşındaki Tayfur, duygu yüklü mesajında şu ifadeleri kullandı:

''İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim, yollar buzlu karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana 'hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere' demiştin. 'Babişko sınav var sınaaavvv' demiştim. 'Senin sesin güzel bir şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını' deyip gülmüştün. Aa tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul. Ahhh babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için.'

