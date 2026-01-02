Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur duygulandırdı: "Ah babam açık yaram"
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, vefatının 1. yılında sevenleri tarafından unutulmadı. Usta sanatçının kızı Tuğçe Tayfur, babasıyla ilgili sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
2 Ocak 2025 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, babasını sık sık sosyal medyadan paylaştığı mesajlarla anıyor.
Açıklamalarıyla söz ettirmeye devam eden Tayfur, son olarak babası Ferdi Tayfur'un ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
''AH BABAM AÇIK YARAM''
Babasıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayan Tuğçe Tayfur, duygusal sözleriyle takipçilerini hüzünlendirdi.
37 yaşındaki Tayfur, duygu yüklü mesajında şu ifadeleri kullandı:
''İstanbul'da kar yağdı baba. Üniversitedeyken de o kadar çok kar yağmıştı ki ve finalim vardı. Ama arabayla nasıl giderim, yollar buzlu karlı korkmuştum açıkçası. Gelip bana 'hazırlanma boşuna bu kar kışta gidemezsin hiçbir yere' demiştin. 'Babişko sınav var sınaaavvv' demiştim. 'Senin sesin güzel bir şarkı söyler telafi ettirirsin sonra sınavını' deyip gülmüştün. Aa tövbe öyle olmadı tabii. Yarım bir dönem finale gitmedim diye uzamıştı okul. Ahhh babam açık yaram. Bu dünyada gurbette olan biziz. Allah seni peygamber efendimize komşu etsin. Her gün olduğu gibi bugün de dualarım senin için.'
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026'ın ilk tatili: Sömestr ne zaman, karneler hangi tarihte alınacak?
- Termometreler çakılacak! İstanbul’a kar yağacak mı? MGM uyardı: Çığ, don ve buzlanmaya dikkat!
- Kışın hayat kurtaran taktik! Ruslar bu yöntemi yıllardır gizli tutuyor: Düşme derdi bitecek
- Tur Rehberi filmi nerede çekildi? Tur Rehberi konusu ve oyuncuları
- 2 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Cuma Hutbesi konusu ve tam metni: “Her Şey Allah’ı Anlatır”
- Yeni yılın ilk kataloğu! 2 Ocak BİM indiriminde hangi ürünler var?
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İstanbul’da deniz ulaşımına kar engeli! Hangi seferler iptal edildi?
- Tabelalar değişti: Akaryakıta zam geldi! 1 Ocak 2026 benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?
- İstanbul dahil tüm liste güncellendi! 2 Ocak’ta hangi illerde okullar kapalı olacak?
- Milli Piyango ikramiyesi nasıl alınır? Çeyrek, yarım, tam bilet alanlar dikkat: Ödeme böyle yapılacak
- MPİ 2026 büyük ikramiye kime çıktı? 800 milyon TL hangi şehrimize gitti?