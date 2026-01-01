Yıl bitmeden aşkını ilan etti! Selin Yağcıoğlu’ndan Kerem Bürsin hamlesi

Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yağcıoğlu'nun da kısa süre önce sevgilisi Allan Hakko ile ilişkisini sonlandırması, bu birlikteliği magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri hâline getirdi.