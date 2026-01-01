01 Ocak 2026, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 09:39
Yıl bitmeden aşkını ilan etti! Selin Yağcıoğlu’ndan Kerem Bürsin hamlesi

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile aşk yaşayan sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, sosyal medyadan yaptığı 2025'e veda paylaşımında sevgilisiyle birlikte olduğu karelere de yer verdi.

Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Yağcıoğlu'nun da kısa süre önce sevgilisi Allan Hakko ile ilişkisini sonlandırması, bu birlikteliği magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri hâline getirdi.

Ancak, Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül ile yakın arkadaştı. Mehtap Algül, konuyla ilgili açıklama yapmış ve Selin Yağcıoğlu ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını belirtmişti.

"LİSELİ AŞIKLAR GİBİ OLDUK"

Instagram'ı aktif kullanan Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Kerem Bürsin'i ne kadar özlediğini takipçileriyle paylaşmıştı. 28 yaşındaki fenomen, paylaşımında, "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk; görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan" ifadelerine yer vermişti.

ARTIK SAKLAMIYORLAR

Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor. Selin Yağcıoğlu, 2025'e veda ederken yaptığı Instagram paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

Yağcıoğlu, 2025'e veda ederken paylaşımlarında, Kerem Bürsin ile birlikte geçirdikleri özel anlardan karelere de yer verdi.

Yağcıoğlu'nun "Ne yıldı ama" notuyla paylaştığı kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

