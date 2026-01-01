Hande Erçel yeni yıla bakın kimlerle girdi! "Hoşgeldin 2026"

Kaynak: Instagram

NEDEN 12 ÜZÜM?

Yılbaşında yapılan ritüeller yeni yıla umutla bakabilmek amacıyla yapılıyor. 12 üzüm ritüelinde, her üzümün yeni yılın bir ayını temsil ettiğine inanılıyor. Her üzüm yenildiğinde o ay için bir dilek tutuluyor. Bu ritüelin yılın her ayına şans ve bereket de getirdiğine inanılıyor.

31 Aralık akşamı gece yarısına gelmeden 12 adet çekirdeksiz üzüm hazırlanır. Saat tam 00:00'da, her üzümle birlikte bir dilek tutulur. 12 üzümün 12 saniye içinde yenmesi gerekir. Bu süreyi kaçırıldığında, dileklerin gerçekleşmeyeceğine inanılıyor.