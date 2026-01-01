01 Ocak 2026, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Hande Erçel yeni yıla bakın kimlerle girdi! "Hoşgeldin 2026"

Hande Erçel yeni yıla bakın kimlerle girdi! "Hoşgeldin 2026"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2026 09:14 Güncelleme: 01.01.2026 09:49
Hande Erçel yeni yıla bakın kimlerle girdi! Hoşgeldin 2026

Magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, 2026’ya ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile birlikte girdi. İşte o kareler...

Uzun süredir yer aldığı projeler, reklam anlaşmaları ve yoğun set temposuyla adından söz ettiren Hande Erçel, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Son dönemde ünlü oyuncunun, yapımcı Onur Güvenatam ile birlikte olduğu iddiaları magazin kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. İkilinin birlikte Londra'ya gittiği öne sürülürken, Erçel günlerce konuşulan iddiaların ardından sessizliğini bozmuştu.

Hande Erçel'den yeni yıl paylaşımları / Kaynak: InstagramHande Erçel'den yeni yıl paylaşımları / Kaynak: Instagram

"DAHA ÇOK YENİ"

Ünlü oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aslında üzerine konuşulacak bir durum daha yok. Konuşulması gereken zaman geldiğinde konuşuruz. Çok yeni daha, ben kimseyi tanımayayım mı? Böyle şeyler kısmet" ifadelerini kullanarak dikkat çekmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

2025'E BÖYLE VEDA ETTİ

Hande Erçel, 2025'e veda ederken yılbaşı gecesinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yeni yılı, fenomen ablası Gamze Erçel ve eniştesi Caner Yıldırım ile birlikte karşılayan güzel oyuncunun paylaşımları kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BİZDEN HEPİNİZE İYİ SENELER"

Instagram'dan yaptığı paylaşımda Erçel, mutlu anlarını yansıtan fotoğraflara, "Bizden hepinize iyi seneler, tüm güzellikler" notunu düştü. Gamze Erçel de 12 üzüm yeme ritüelini yaptı. Ünlü isim, Masanın altında verdiği pozunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

NEDEN 12 ÜZÜM?

Yılbaşında yapılan ritüeller yeni yıla umutla bakabilmek amacıyla yapılıyor. 12 üzüm ritüelinde, her üzümün yeni yılın bir ayını temsil ettiğine inanılıyor. Her üzüm yenildiğinde o ay için bir dilek tutuluyor. Bu ritüelin yılın her ayına şans ve bereket de getirdiğine inanılıyor.

31 Aralık akşamı gece yarısına gelmeden 12 adet çekirdeksiz üzüm hazırlanır. Saat tam 00:00'da, her üzümle birlikte bir dilek tutulur. 12 üzümün 12 saniye içinde yenmesi gerekir. Bu süreyi kaçırıldığında, dileklerin gerçekleşmeyeceğine inanılıyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör