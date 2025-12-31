31 Aralık 2025, Çarşamba
Selma Konak'ın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 16:48
31 Mart’ta hayat arkadaşı Volkan Konak’ın vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Selma Konak, bir yıl dolmadan ikinci büyük acıyla sarsıldı. Ünlü sanatçının eşi Konak, bu kez anne acısı yaşadı. Selma Konak, gözyaşları içinde annesini son yolculuğuna uğurladı.

Mart ayında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı, Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Konak'ın ardından en büyük acıyı ise 35 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak yaşamıştı. Eşini kaybettikten sonra uzun süre sessizliğe bürünen Selma Konak, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı özlemi ve acıyı dile getirmişti.

Konak, eşinin vefatından 9 ay sonra bu kez anne acısı yaşadı. Selma Konak, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.

Hürriyet'in haberine göre; Nahide Kara için bugün Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Selma Konak, kızı Şimal ile birlikte taziyeleri kabul etti.

Törende Şimal'in dedesinin yanından ayrılmadığı, onu teselli etmeye çalıştığı anlar ise yürekleri burktu.

