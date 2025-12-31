Selma Konak’ın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Sosyal medya

Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Konak'ın ardından en büyük acıyı ise 35 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak yaşamıştı. Eşini kaybettikten sonra uzun süre sessizliğe bürünen Selma Konak, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı özlemi ve acıyı dile getirmişti.