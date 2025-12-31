Selma Konak'ın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı
31 Mart’ta hayat arkadaşı Volkan Konak’ın vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Selma Konak, bir yıl dolmadan ikinci büyük acıyla sarsıldı. Ünlü sanatçının eşi Konak, bu kez anne acısı yaşadı. Selma Konak, gözyaşları içinde annesini son yolculuğuna uğurladı.
Mart ayında sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın vefatı, Türkiye'yi yasa boğmuştu.
Sanat dünyasında derin bir iz bırakan Konak'ın ardından en büyük acıyı ise 35 yıllık hayat arkadaşı Selma Konak yaşamıştı. Eşini kaybettikten sonra uzun süre sessizliğe bürünen Selma Konak, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yaşadığı özlemi ve acıyı dile getirmişti.
Konak, eşinin vefatından 9 ay sonra bu kez anne acısı yaşadı. Selma Konak, haberi sosyal medya üzerinden duyurdu.
Hürriyet'in haberine göre; Nahide Kara için bugün Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Selma Konak, kızı Şimal ile birlikte taziyeleri kabul etti.
Törende Şimal'in dedesinin yanından ayrılmadığı, onu teselli etmeye çalıştığı anlar ise yürekleri burktu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı
- Pastaneleri kıskandıracak! Yılbaşına özel zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi
- Gözler ekranda olacak! Yılbaşında TV'de hangi programlar var? İşte 31 Aralık yayın akışı listesi
- WhatsApp’tan yılbaşına özel güncelleme! Bu özellikleri mutlaka deneyin
- 500 bin konutta sıra Hakkari'de! TOKİ kura sonuçları tamamlandı
- Mekke’nin Fethi ne zaman, önemi nedir? 31 Aralık için anlamlı, dualı ve resimli mesajlar
- Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2026 büyük ikramiye çekilişi nereden izlenir?
- Yastığa başınızı koyduğunuzda başlıyor! O hastalığı önleyen gizli detay
- Takip: İstanbul nerede, ne zaman çekildi? Konusu ne, oyunları kimler?
- Daha uzun yaşamak için bunu yapın! Uzmanlar açıkladı: O saate dikkat
- İnek Şaban ne zaman, nerede çekildi? İnek Şaban filmi konusu ve oyuncuları
- Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?