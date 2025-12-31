31 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 09:23
Pınar Altuğ’dan tepki çeken açıklama! Cenazede sakız çiğnerken görüntülenmişti

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan’ın anneannesinin cenazesinde sakız çiğnerken görüntülenmesiyle sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Günler sonra sessizliğini bozan Altuğ, yaptığı açıklamayla daha da tepki çekti.

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolüyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yıllar önce kendisinden 9 yaş küçük oyuncu Yağmur Atacan ile nikah masasına oturmuştu. Çift 2009 yılında ise kızları Su'yu kucaklarına almıştı.

Sosyal medyada kendisine yöneltilen yorumlara verdiği net ve sivri cevaplarla dikkat çeken Altuğ, son olarak eşinin yaşadığı bir kayıp sonrası tartışmaların odağında yer aldı.

Yağmur Atacan, geçtiğimiz günlerde anneannesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ertesi gün düzenlenen cenaze töreninde Pınar Altuğ'un sakız çiğnemesi bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

"BİR İNSAN ÇİRKİN CEVAP ALMAKTAN NASIL ZEVK ALABİLİR?"

Altuğ, günler sonra eleştirilere karşı sessizliğini bozdu. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Pınar Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin acısını nasıl yaşadığını kimse tartışamaz. Hakikaten çok, gittikçe işler değişiyor. Söylenirse çok dolu şeyler söylenir, bence ben susayım. Bir insan çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir? Çok enteresan değil mi? Bunun için çaba gösteren bir kitle var. Mutsuz etmeyelim, yazık."

