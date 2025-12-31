Pınar Altuğ’dan tepki çeken açıklama! Cenazede sakız çiğnerken görüntülenmişti

"BİR İNSAN ÇİRKİN CEVAP ALMAKTAN NASIL ZEVK ALABİLİR?"

Altuğ, günler sonra eleştirilere karşı sessizliğini bozdu. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Pınar Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar tartışılacak şeyler değil. Kimin acısını nasıl yaşadığını kimse tartışamaz. Hakikaten çok, gittikçe işler değişiyor. Söylenirse çok dolu şeyler söylenir, bence ben susayım. Bir insan çirkin cevap almaktan nasıl zevk alabilir? Çok enteresan değil mi? Bunun için çaba gösteren bir kitle var. Mutsuz etmeyelim, yazık."

Kaynak: Sosyal medya