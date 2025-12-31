Özcan Deniz’in kanser tedavisi gören annesinden üzen haber!

Kaynak: Instagram

Kadriye Deniz'in bir televizyon programında oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında yaptığı açıklamaların ardından, ünlü sanatçının kalp spazmı geçirdiği öğrenilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle tüm bağlarını kopardığını, hayatında yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'in yer aldığını açıklamıştı. Kadriye Deniz de benzer şekilde oğluyla ilişkisini tamamen sonlandırdığını dile getirmişti.