Özcan Deniz'in kanser tedavisi gören annesinden üzen haber!
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in bir süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi ünlü sanatçının kız kardeşi Yurda Gürler sosyal medyadan paylaştı.
Bir dönem ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti. Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapılmıştı.
ÜZÜCÜ HABERİ KIZI DUYURDU
Yurda Gürler açıklamasında, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın." ifadelerini kullanmıştı.
"DAYAN ANNEM"
Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz, hastaneye kaldırıldı.
Anne Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, "Dayan annem" notuyla annesinin hastaneye götürüldüğü anları paylaştı.
NELER OLMUŞTU?
Özcan Deniz, uzun süre menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle yargıya başvurmuş, bu süreçte iki kardeş arasındaki gerilim zamanla daha da derinleşmişti.
Tartışmalara anne Kadriye Deniz'in de dahil olmasıyla aile içindeki bağlar ciddi şekilde zarar görmüştü.
Kadriye Deniz'in bir televizyon programında oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında yaptığı açıklamaların ardından, ünlü sanatçının kalp spazmı geçirdiği öğrenilmişti.
Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle tüm bağlarını kopardığını, hayatında yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'in yer aldığını açıklamıştı. Kadriye Deniz de benzer şekilde oğluyla ilişkisini tamamen sonlandırdığını dile getirmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ ne zaman, saat kaçta? 2026 Milli Piyango çekilişi nereden izlenir?
- Yastığa başınızı koyduğunuzda başlıyor! O hastalığı önleyen gizli detay
- Takip: İstanbul nerede, ne zaman çekildi? Konusu ne, oyunları kimler?
- Daha uzun yaşamak için bunu yapın! Uzmanlar açıkladı: O saate dikkat
- İnek Şaban ne zaman, nerede çekildi? İnek Şaban filmi konusu ve oyuncuları
- Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- NBA All-Star oylaması ne zaman bitecek? Alperen Şengün kaçıncı sırada?
- 31 Aralık ve 1 Ocak’ta köprü ve yollar ücretsiz mi? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz…
- O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar
- Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa yarı final maçları nerede, saat kaçta oynanacak?
- Yılbaşında ve 31 Aralık'ta kamu ve özel kurumlar çalışıyor mu? Hastane, borsa, AVM...
- Yağış sonrası barajlar ne kadar doldu? İstanbul, Ankara, Bursa su seviyesi raporu