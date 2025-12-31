Özcan Deniz’in kanser tedavisi gören annesinden üzen haber!

31 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 10:54
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in bir süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi ünlü sanatçının kız kardeşi Yurda Gürler sosyal medyadan paylaştı.

Bir dönem ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti. Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapılmıştı.

ÜZÜCÜ HABERİ KIZI DUYURDU

Yurda Gürler açıklamasında, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın." ifadelerini kullanmıştı.

"DAYAN ANNEM"

Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz, hastaneye kaldırıldı.

Anne Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, "Dayan annem" notuyla annesinin hastaneye götürüldüğü anları paylaştı.

NELER OLMUŞTU?

Özcan Deniz, uzun süre menajerliğini üstlenen ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle yargıya başvurmuş, bu süreçte iki kardeş arasındaki gerilim zamanla daha da derinleşmişti.

Tartışmalara anne Kadriye Deniz'in de dahil olmasıyla aile içindeki bağlar ciddi şekilde zarar görmüştü.

Kadriye Deniz'in bir televizyon programında oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında yaptığı açıklamaların ardından, ünlü sanatçının kalp spazmı geçirdiği öğrenilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Özcan Deniz, annesi ve ağabeyiyle tüm bağlarını kopardığını, hayatında yalnızca eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey'in yer aldığını açıklamıştı. Kadriye Deniz de benzer şekilde oğluyla ilişkisini tamamen sonlandırdığını dile getirmişti.

