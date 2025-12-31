Cennet Mahallesi’nin Ethem’i Zihni Göktay huzurevinde! Kızıyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi

Kaynak: Sosyal medya

"KIZIMLA ORTAK KARARIMIZ"



Maltepe'deki bakımevinde kalan 79 yaşındaki Zihni Göktay odasında Hürriyet'e konuşmuştu. Sanatçı röportajında şunları söylemişti:

"Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu'ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. İlaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım 'Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız' dedi. Ev bitince karar vereceğiz."