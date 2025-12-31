Cennet Mahallesi'nin Ethem'i Zihni Göktay huzurevinde! Kızıyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi
Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşmişti. Usta sanatçı, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine verdiği tepkiyle gündem oldu.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler, Koçum Benim ve Görgüsüzler gibi birçok unutulmaz projede rol alan usta oyuncu Zihni Göktay, son günlerde yaşamına dair ortaya çıkan bir gelişmeyle gündeme geldi.
Evinde başlayan kentsel dönüşüm süreci nedeniyle Maltepe'deki bir huzurevine yerleşen 79 yaşındaki sanatçı, kamuoyunda oluşan "yalnız bırakıldı" algısına açıklık getirdi.
Huzurevine kendi isteğiyle yerleştiğini vurgulayan Göktay, bu kararın kızı Zeynep ile birlikte alındığını belirtti. "Babasına bakmıyor" yönündeki eleştirilere tepki gösteren usta sanatçı, kızının kendisine evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi.
Göktay, kararının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi: "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum."
"KIZIMLA ORTAK KARARIMIZ"
Maltepe'deki bakımevinde kalan 79 yaşındaki Zihni Göktay odasında Hürriyet'e konuşmuştu. Sanatçı röportajında şunları söylemişti:
"Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu'ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. İlaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım 'Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız' dedi. Ev bitince karar vereceğiz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2026 büyük ikramiye çekilişi nereden izlenir?
- Yastığa başınızı koyduğunuzda başlıyor! O hastalığı önleyen gizli detay
- Takip: İstanbul nerede, ne zaman çekildi? Konusu ne, oyunları kimler?
- Daha uzun yaşamak için bunu yapın! Uzmanlar açıkladı: O saate dikkat
- İnek Şaban ne zaman, nerede çekildi? İnek Şaban filmi konusu ve oyuncuları
- Tarım ve Orman Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- NBA All-Star oylaması ne zaman bitecek? Alperen Şengün kaçıncı sırada?
- 31 Aralık ve 1 Ocak’ta köprü ve yollar ücretsiz mi? FSM, Osmangazi, 15 Temmuz…
- O saatten sonra ağzınıza lokma almayın: Daha iyi uyku için gece tüketilebilecek en sağlıklı atıştırmalıklar
- Süper Kupa finali ne zaman? Süper Kupa yarı final maçları nerede, saat kaçta oynanacak?
- Yılbaşında ve 31 Aralık'ta kamu ve özel kurumlar çalışıyor mu? Hastane, borsa, AVM...
- Yağış sonrası barajlar ne kadar doldu? İstanbul, Ankara, Bursa su seviyesi raporu