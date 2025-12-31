Cennet Mahallesi’nin Ethem’i Zihni Göktay huzurevinde! Kızıyla ilgili eleştirilere tepki gösterdi

31 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 11:15 Güncelleme: 31.12.2025 11:20
Zihni Göktay, evinin kentsel dönüşüme girmesinin ardından Maltepe’deki bir huzurevine yerleşmişti. Usta sanatçı, kızı hakkında yapılan; "Babasına bakmıyor" eleştirilerine verdiği tepkiyle gündem oldu.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden, Ulan İstanbul, Cennet Mahallesi, Bizimkiler, Koçum Benim ve Görgüsüzler gibi birçok unutulmaz projede rol alan usta oyuncu Zihni Göktay, son günlerde yaşamına dair ortaya çıkan bir gelişmeyle gündeme geldi.

Evinde başlayan kentsel dönüşüm süreci nedeniyle Maltepe'deki bir huzurevine yerleşen 79 yaşındaki sanatçı, kamuoyunda oluşan "yalnız bırakıldı" algısına açıklık getirdi.

Huzurevine kendi isteğiyle yerleştiğini vurgulayan Göktay, bu kararın kızı Zeynep ile birlikte alındığını belirtti. "Babasına bakmıyor" yönündeki eleştirilere tepki gösteren usta sanatçı, kızının kendisine evinde bakmak için ısrar ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Göktay, kararının gerekçesini ise şu sözlerle özetledi: "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum."

"KIZIMLA ORTAK KARARIMIZ"

Maltepe'deki bakımevinde kalan 79 yaşındaki Zihni Göktay odasında Hürriyet'e konuşmuştu. Sanatçı röportajında şunları söylemişti:

"Kentsel dönüşüm çıkınca buraya geldim. Kızım Zeynep ile konuştuk. Geçici bir süre için böyle daha uygun olacağına karar verdik. Feneryolu'ndaki ev yapılana kadar burada kalacağım. Sonrasına karar vereceğiz. Burası bana iyi geldi. Kalmaya devam ederim ama yanımda bir bakıcıya ihtiyacım var. İlaçlarımı takip edecek, ilgilenecek. Evim 3+1 olacak. Kızım 'Ev bitince gel otur, bir yardımcı tutarız' dedi. Ev bitince karar vereceğiz."

