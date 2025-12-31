Aydilge şehitlerimiz için Marmaris'teki konserini iptal etti! "Onlara istediklerini vermeyelim"

"ONLARA İSTEDİKLERİNİ VERMEYELİM"

Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Aralık'ta Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyduğumuz saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, yeni yıla umutsuzluk ve korkuyla girmemizdir. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun."

Kaynak: Instagram