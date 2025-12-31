Aydilge şehitlerimiz için Marmaris'teki konserini iptal etti! "Onlara istediklerini vermeyelim"
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2025 10:38 Güncelleme: 31.12.2025 10:44
Şarkıcı Aydilge, Yalova’da DEAŞ’a yönelik operasyonda üç polisimizin şehit düşmesinin ardından, Marmaris’te 31 Aralık’ta düzenlenecek olan yılbaşı konserini iptal ettiğini açıkladı. Ünlü sanatçı, bu kararı "saygı" gerekçesiyle aldığını belirtti.
Türkiye, Yalova'da 2 gün önce gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 3 polisimizin şehit düşmesiyle büyük bir acı yaşarken, sanat dünyasından da anlamlı bir dayanışma örneği geldi.
"ONLARA İSTEDİKLERİNİ VERMEYELİM"
Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 Aralık'ta Marmaris Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl konserimiz, şehit düşen polislerimize duyduğumuz saygı nedeniyle ertelenmiştir. Ancak lütfen yeni yıla yine de umutla girin. Çünkü polislerimizi şehit edenlerin istediği, yeni yıla umutsuzluk ve korkuyla girmemizdir. Onlara istediklerini vermeyelim. Başımız sağ olsun."
Aydilge'nin bu duyarlı kararı, sosyal medyada büyük takdir topladı.
