Lösemiyle mücadele eden Cansever son halini paylaştı
Arabeskin sevilen isimlerinden şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuş, sevenlerinden dua istemişti. Tedavisi devam eden ünlü isim, hastane odasından yaptığı paylaşımla son durumunu açıkladı.
"Ağla Gözbebeğim", "Sen de Gittin", "Kime Bu İnat" gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir haberle gündeme gelmişti.
Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak bir süre konserlerine ara vereceğini duyurmuştu.
SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ
Hastane odasından paylaştığı fotoğrafla sağlık durumunu kamuoyuyla paylaşan Cansever, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."
"ÇOK AĞIR İLAÇLAR ALIYORUM"
Kemoterapi tedavisi gören Cansever, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.
Ünlü isim, hastane odasından paylaştığı videoda; ''Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi başımdan eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet'' ifadelerini kullandı.
