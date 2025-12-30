Lösemiyle mücadele eden Cansever son halini paylaştı

"ÇOK AĞIR İLAÇLAR ALIYORUM"

Kemoterapi tedavisi gören Cansever, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

Ünlü isim, hastane odasından paylaştığı videoda; ''Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi başımdan eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet'' ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Cansever'in son hali / Kaynak: Instagram