Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce artık milyarder! Listedeki 5’inci müzisyen...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 08:34 Güncelleme: 30.12.2025 08:41
Dünya müzik endüstrisinde servetleriyle de adlarından söz ettiren yıldızlara bir isim daha eklendi. Rihanna, Taylor Swift, Bruce Springsteen ve Jay-Z’nin ardından Beyoncé de resmi olarak milyarderler listesine girdi.

Forbes, yaptığı yeni araştırmayla milyarderler listesini güncelledi. Açıklanan listede dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé de ilk kez yer aldı.

BEŞİNCİ MÜZİSYEN OLDU

Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift, Bruce Springsteen ve eşi Jay-Z'nin ardından bu seviyeye ulaşan beşinci müzisyen olarak müzik tarihine geçti. Ünlü şarkıcının servetinin 1 milyar doları aştığı ve resmen "milyarderler kulübüne" katıldığı duyuruldu.

'MİLYARDERLER KULÜBÜ'NE KATILDI

Beyoncé'nin milyarder olmasında son dönemde gerçekleştirdiği "Cowboy Carter" turnesinin büyük finansal katkı sağladığı belirtildi. Turne kapsamında elde edilen gelirler, sanatçının servetini zirveye taşıdı.

YILIN EN ÇOK KAZANAN TURNESİ

"Cowboy Carter" turnesi, yaklaşık 408 milyon dolar hasılat elde ederek yılın en çok kazanan turnesi oldu. Bu başarıyla birlikte Beyoncé, yalnızca müzik kariyeriyle değil, finansal gücüyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

