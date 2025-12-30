Demet Şener aşka bir şans daha verdi!
Ayrıldıktan sonra yeniden bir araya gelerek ilişkilerine devam etme kararı alan Demet Şener ve Tolga Arman, önceki gün Emirgan’da objektiflere takıldı. Bir süredir yaşadıkları ayrılığın ardından aşklarına ikinci bir şans veren çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener, özel hayatıyla yeniden gündemde...
Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında dünyaevine giren Şener, İrem ve Ömer adını verdikleri iki çocuk sahibi olmuştu. Ünlü çift, 13 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandırmıştı.
Uzun süre kalbi boş olan Demet Şener, aradığı aşkı iş insanı Tolga Arman'da bulmuştu. Ancak Şener, bir süre önce katıldığı magazin programında ilişkilerini sonlandırdıklarını açıklamış ve ayrılık sebebini, "Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik" sözleriyle ifade etmişti. Evlilik beklenirken gelen bu ayrılık kararı magazin gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
YENİDEN BİR ARADALAR!
Ayrılığın ardından kısa süre sonra yeniden bir araya gelen Demet Şener ve Tolga Arman, önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıdı.
Hürriyet'te yer alan habere göre, yağmura yakalanan çift, basın mensuplarının sorularını kısa yanıtlarla geçiştirdi.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Demet Şener, "Çok konuşmak isterdik ama gördüğünüz gibi sağanak yağış başladı" diyerek soruları yanıtsız bırakırken, ilişkileri hakkında ise "Her şey çok yolunda, kahvaltıya geldik" ifadelerini kullandı.
Çiftin mutlu halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
