27 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Rapçi Blok3'ü kahreden haber: Konserini erteledi

Rapçi Blok3'ü kahreden haber: Konserini erteledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 15:12
Rapçi Blok3’ü kahreden haber: Konserini erteledi

Blok3 sahne adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın'ın babaannesi hayatını kaybetti. Acı haberi, sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, konserini iptal ettiğini açıkladı.

Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, biletleri günler öncesinden tükenen konserleri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ACI HABERİ DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle konserlerini geçici olarak erteleyen ünlü isim, daha sonra yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini ve sahnelere dönme kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ancak Blok3, bu kez ailesinden gelen acı bir haberle sarsıldı.Ünlü rapçi, babaannesinin vefat ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

KONSERİNİ DE ERTELEDİ

Duygusal mesajında, "Muğla'daki konserimi cenaze sebebiyle başka bir tarihe erteliyorum. Mekânın cennet olsun babaannem" ifadelerine yer veren Blok3, Muğla konserini iptal ettiğini açıkladı.

Paylaşımın ardından ünlü isme hem hayranlarından hem de sanat camiasından çok sayıda taziye mesajı yağdı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör