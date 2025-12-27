Rapçi Blok3'ü kahreden haber: Konserini erteledi
Blok3 sahne adıyla tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın'ın babaannesi hayatını kaybetti. Acı haberi, sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, konserini iptal ettiğini açıkladı.
Blok3 lakabıyla tanınan Hakan Aydın, biletleri günler öncesinden tükenen konserleri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
ACI HABERİ DUYURDU
Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle konserlerini geçici olarak erteleyen ünlü isim, daha sonra yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini ve sahnelere dönme kararı aldığını duyurmuştu.
Ancak Blok3, bu kez ailesinden gelen acı bir haberle sarsıldı.Ünlü rapçi, babaannesinin vefat ettiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu.
KONSERİNİ DE ERTELEDİ
Duygusal mesajında, "Muğla'daki konserimi cenaze sebebiyle başka bir tarihe erteliyorum. Mekânın cennet olsun babaannem" ifadelerine yer veren Blok3, Muğla konserini iptal ettiğini açıkladı.
Paylaşımın ardından ünlü isme hem hayranlarından hem de sanat camiasından çok sayıda taziye mesajı yağdı.
