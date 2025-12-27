27 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 16:18
Kuruluş Orhan’ın Flavius’u Şükrü Özyıldız spor salonunda kaslarıyla şov yaptı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Orhan'da Flavius karakterine hayat veren Şükrü Özyıldız, yoğun iş temposunda bile sporunu aksatmıyor. Yakışıklı oyuncu, karın kaslarıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Çarşamba akşamlarına damga vuran Kuruluş Orhan dizisine "Flavius" karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

SPORU AKSATMIYOR!

Yoğun iş temposuna rağmen spor yapmayı ihmal etmeyen Özyıldız, son olarak spor salonundan bir paylaşım yaptı.

Karın kaslarıyla adeta şov yapan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

ÖZYILDIZ'DAN KAS ŞOV

Takipçileri, yoğun ilgi gören fotoğrafın altına "fiziğe bak", "hem yakışıklı hem fit" gibi yorumlar bıraktı.

