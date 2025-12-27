Gazze bu kış da üşümesin! Gamze Özçelik'ten kış seferberliği
Oyunculuğu bırakarak insani yardım çalışmalarına odaklanan Gamze Özçelik, Gazze’de zulme uğrayan siviller için ilk günden bu yana yılmadan destek vermeye devam ediyor.
Dünyada pek çok ünlü isim, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve yaşanan insani dram karşısında sessiz kalmayı tercih ederken, Gamze Özçelik ilk günden bu yana Filistin halkı için verdiği mücadeleyle dikkat çekiyor.
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla bölgede ekmek fırınları açan, gıda paketleri ve temiz su dağıtımı yapan Özçelik, Gazzeli çocuklar için düzenlenen şenliklerle de moral ve umut olmaya çalışıyor.
Gazze'de kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yardımlarını bu yönde yoğunlaştıran Gamze Özçelik, bölgede yaşanan dramın soğuk hava ile birlikte daha da derinleştiğine dikkat çekti.
Özçelik, "Soğuk, Gazze'de sadece havayı değil hayatı da sertleştiriyor" sözleriyle yaşanan tabloyu özetledi.
SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:
"Soykırımın kalıntılarında binlerce aile, rüzgârı tutmayan çadırlarda yağmurla çamura dönen zeminlerde kışı geçirmek için yaşam mücadelesi veriyor. Gece sıcaklık düştüğünde battaniyesi olmayan, yakacağı biten, üstüne giyecek kalın bir kıyafet bulamayan çocuklar daha da savunmasız kalıyor. Bizler bu zorlu günlerde Gazze'de; battaniye, çadır, kışlık giyim, yakacak desteği ulaştırarak ailelerin soğuğa karşı biraz daha güçlü durabilmesine destek olmaya çalışıyoruz. Her destek, soğuğa karşı bir nefes, belirsizliğin ortasında küçük bir güven alanı oluyor. Bu kış da Gazze üşümesin diye..."
Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları Umut Aşevi'nde Gazzeli vatandaşlara destek oluyor.
"Gazze'de her damla hayat demek" diyen Gamze Özçelik, şu sözleri kullanmıştı:
Öte yandan geçen günlerde fırını 2 kez bombalandı, ancak Özçelik yılmadı.
3. kez aşevini kuran Özçelik, "Gazze'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.Katliamların ortasında bir de susuzlukla mücadele eden ailelere temiz içme suyu ulaştırıyoruz. Gazze'de bir bardak su, sadece bir ihtiyaç değil yaşama tutunmanın, umudun sembolü…"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tok olsanız bile tatlıya yeriniz var! İşte bilimsel olarak kanıtlanan sır
- Eski bildiklerinizi unutun! Havucu böyle yiyenler şifayı buluyor
- Bebek Firarda ne zaman çekildi? Bebek Firarda filmi konusu ve oyuncuları
- A101’de yılın son fırsatı! 31 Aralık aktüel listesi yayımlandı: Hangi ürünler indirimde?
- Suikast Treni filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milli Savunma Bakanlığı personel alımı | MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?
- Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?
- AFAD'dan 473 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Şartlar neler?
- En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
- Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?
- Hangisi bir deyim değildir?
- "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?