Gazze bu kış da üşümesin! Gamze Özçelik’ten kış seferberliği

27 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 09:28 Güncelleme: 27.12.2025 09:29
Oyunculuğu bırakarak insani yardım çalışmalarına odaklanan Gamze Özçelik, Gazze’de zulme uğrayan siviller için ilk günden bu yana yılmadan destek vermeye devam ediyor.

Dünyada pek çok ünlü isim, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve yaşanan insani dram karşısında sessiz kalmayı tercih ederken, Gamze Özçelik ilk günden bu yana Filistin halkı için verdiği mücadeleyle dikkat çekiyor.

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla bölgede ekmek fırınları açan, gıda paketleri ve temiz su dağıtımı yapan Özçelik, Gazzeli çocuklar için düzenlenen şenliklerle de moral ve umut olmaya çalışıyor.

Gazze'de kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte yardımlarını bu yönde yoğunlaştıran Gamze Özçelik, bölgede yaşanan dramın soğuk hava ile birlikte daha da derinleştiğine dikkat çekti.

Özçelik, "Soğuk, Gazze'de sadece havayı değil hayatı da sertleştiriyor" sözleriyle yaşanan tabloyu özetledi.

SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Soykırımın kalıntılarında binlerce aile, rüzgârı tutmayan çadırlarda yağmurla çamura dönen zeminlerde kışı geçirmek için yaşam mücadelesi veriyor. Gece sıcaklık düştüğünde battaniyesi olmayan, yakacağı biten, üstüne giyecek kalın bir kıyafet bulamayan çocuklar daha da savunmasız kalıyor. Bizler bu zorlu günlerde Gazze'de; battaniye, çadır, kışlık giyim, yakacak desteği ulaştırarak ailelerin soğuğa karşı biraz daha güçlü durabilmesine destek olmaya çalışıyoruz. Her destek, soğuğa karşı bir nefes, belirsizliğin ortasında küçük bir güven alanı oluyor. Bu kış da Gazze üşümesin diye..."

Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları Umut Aşevi'nde Gazzeli vatandaşlara destek oluyor.

"Gazze'de her damla hayat demek" diyen Gamze Özçelik, şu sözleri kullanmıştı:

Öte yandan geçen günlerde fırını 2 kez bombalandı, ancak Özçelik yılmadı.

3. kez aşevini kuran Özçelik, "Gazze'de hayat, her anlamda büyük bir mücadele... Bizler, ekmek, sıcak yemek ve temiz su dağıtımlarımızla bölgedeki insanlara 'Yalnız değilsin' diyoruz" dedi.Katliamların ortasında bir de susuzlukla mücadele eden ailelere temiz içme suyu ulaştırıyoruz. Gazze'de bir bardak su, sadece bir ihtiyaç değil yaşama tutunmanın, umudun sembolü…"

