Gazze bu kış da üşümesin! Gamze Özçelik’ten kış seferberliği

Kaynak: Sosyal medya

SABAH'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Soykırımın kalıntılarında binlerce aile, rüzgârı tutmayan çadırlarda yağmurla çamura dönen zeminlerde kışı geçirmek için yaşam mücadelesi veriyor. Gece sıcaklık düştüğünde battaniyesi olmayan, yakacağı biten, üstüne giyecek kalın bir kıyafet bulamayan çocuklar daha da savunmasız kalıyor. Bizler bu zorlu günlerde Gazze'de; battaniye, çadır, kışlık giyim, yakacak desteği ulaştırarak ailelerin soğuğa karşı biraz daha güçlü durabilmesine destek olmaya çalışıyoruz. Her destek, soğuğa karşı bir nefes, belirsizliğin ortasında küçük bir güven alanı oluyor. Bu kış da Gazze üşümesin diye..."