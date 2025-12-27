27 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşıydı! Emektar oyuncu Necdet Kökeş'ten üzen haber

Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşıydı! Emektar oyuncu Necdet Kökeş'ten üzen haber

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 11:50 Güncelleme: 27.12.2025 11:53
Cüneyt Arkın’ın rol arkadaşıydı! Emektar oyuncu Necdet Kökeş’ten üzen haber

Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi film serisinde Zıpzıp'ı canlandıran emektar Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş'ten gelen son haber sevenlerini üzdü. Hastanede tedavi gören Kökeş'in yoğun bakıma alındığını öğrenildi.

Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi filmleriyle Türk sinema tarihine adını yazdıran Yeşilçam emektarı Necdet Kökeş'in, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kökeş'in, maddi sıkıntılar içinde hayatını tek başına devam ettirdiği biliniyordu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Yeşilçam'a dair paylaşımlarıyla bilinen "Üçüncü Adam" adlı Instagram hesabında usta oyuncunun son sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Buna göre, kalp krizi geçiren 81 yaşındaki Necdet Kökeş'in, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Nefes darlığı şikâyeti bulunan Kökeş'in, hafızasında ve fiziksel durumunda gerileme yaşadığı ifade edilirken, sevenleri usta oyuncudan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör