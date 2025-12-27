Cüneyt Arkın'ın rol arkadaşıydı! Emektar oyuncu Necdet Kökeş'ten üzen haber
Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi film serisinde Zıpzıp'ı canlandıran emektar Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş'ten gelen son haber sevenlerini üzdü. Hastanede tedavi gören Kökeş'in yoğun bakıma alındığını öğrenildi.
Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi filmleriyle Türk sinema tarihine adını yazdıran Yeşilçam emektarı Necdet Kökeş'in, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Kökeş'in, maddi sıkıntılar içinde hayatını tek başına devam ettirdiği biliniyordu.
Yeşilçam'a dair paylaşımlarıyla bilinen "Üçüncü Adam" adlı Instagram hesabında usta oyuncunun son sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.
Buna göre, kalp krizi geçiren 81 yaşındaki Necdet Kökeş'in, İstanbul Taksim İlkyardım Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Nefes darlığı şikâyeti bulunan Kökeş'in, hafızasında ve fiziksel durumunda gerileme yaşadığı ifade edilirken, sevenleri usta oyuncudan gelecek iyi haberleri umutla bekliyor.
