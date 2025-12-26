Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Seda Sayan'ı aratmadı!
Bir dönemin efsanesi Yaprak Dökümü’nde "Hayriye" karakterine hayat veren Güven Hokna’nın sosyal medya paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı. Usta oyuncuya, filtreli fotoğraflarıyla dillerden düşmeyen Seda Sayan benzetmeleri yapıldı.
Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi unutulmaz dizilerde izleyici karşısına çıkan Hokna, özellikle Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı "Hayriye Hanım" karakteriyle hafızalara kazınmıştı.
Ali Rıza Bey – Hayriye Hanım denince akla gelen ilk isimler ise kuşkusuz Halil Ergün ve Güven Hokna olmuştu.
FİLTRE KURBANI OLDU
Şimdilerde 79 yaşında olan usta sanatçı, verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle dikkat çekiyordu. Ancak son paylaşımı sosyal medyada takipçilerini şaşkına uğrattı.
SEDA SAYAN BENZETMESİ
Usta oyuncu, filtre kullanımıyla sıkça konuşulan Seda Sayan'a benzetildi. Özellikle bir kullanıcının yaptığı "Seda Sayan kalk, büyüğün geldi" yorumu, takipçileri kahkahaya boğdu.
Usta oyuncunun doğal haliyle her zaman çok sevildiğini vurgulayan hayranları ise filtreye gerek olmadığını dile getirdi.
