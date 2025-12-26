Şeyma Subaşı sessizliğini bozdu: "Teslimiyetle karşılıyorum"
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan fenomen Şeyma Subaşı, Instagram hesabından video paylaştı. Subaşı'nın ilk sözlü ifadesi sosyal medyada yankı uyandırdı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Şeyma Subaşı, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor...
18 Aralık'ta uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlenmişti.
''ÜLKEME DÖNECEĞİM'' DEMİŞTİ
Adresinde bulunamayan fenomen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 35 yaşındaki Subaşı, Instagram'dan paylaştığı mesajda ''Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurt dışındayım. Kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğümde daha detaylı bir açıklama yapacağım. Sevgiler'' ifadelerini kullanmıştı.
SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Kur'an-ı Kerim paylaşımları yapan Subaşı, bu kez bir video yayınladı. Ünlü ismin, kullandığı ifadeler ise dikkat çekti.
"SORUMLUSU BENİM"
İşte Subaşı'nın açıklaması:
Söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bir süredir sessizim. Çünkü biliyorsunuz insan hali, kendini önce dinleme ihtiyacı vardır, kendi içinde olana kulak verme ihtiyacı vardır. Her şey Allah ile aramızda yaşanır. Ve onlar da kelimelerle değil de böyle bir hal ile anlatılır. Ben de o halden geçiyorum.
Şunu söylemek isterim ki, her yıl olduğu gibi bu zamanları kızımla Miami'de geçiriyorum. Ve çok yakında ülkeme dönüyorum. Tabii ki de orada olmam gereken her şey için... Şunu söylemek isterim; bu süreçten kaçmıyorum, tam tersi teslimiyetle karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Ben buna inanıyorum. Zaten çok paylaşıyorum biliyorum.
Başka türlü düşünseniz de önemli değil. Ve şuradan şunu söylemek isterim; hakkımda çıkan haberleri ve konuşulanları görüyorum. Fakat ben uzun süredir içine çekilmiş biriyim. Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var. Hepimizin vardır.
Fakat onlar artık hayatımda değiller. Ben bugün başka bir yerdeyim. Ve ben bunu en çok kendime ispat ettim zaten. Hepimizin sınavları var, insanın sınavları vardır. Bazen dışarıdan gürültülü gözükür, ama içeride sadece Allah'ın bir terbiyesi başlıyordur.
Ve belki de bu dönem benim için bir temizlenme, bir durma, bir kendime dönme vakti, yeni bir başlangıç... Ne yaşanıyorsa hayrımıza sonuçta. Çünkü benim inancım şudur, Allah kulunu hiçbir zaman sebepsiz yere bir yerden bir yere sürüklemez.
Ben çok inanıyorum arkadaşlar. Biliyorum bazen yanlış anlaşılıyorum, sizin inancınız, o anlayış tarzınız hiç önemli değil. Eğer bir yanlışım varsa, bir hatam varsa bunların sorumlusu benim. Derslerini ben alacağım. Ama bugün burada korkudan değil, ben bilinçten ve teslimiyetten konuşuyorum. Ve sadece şunu bilmenizi de isterim, çok şükür ben çok iyiyim.
Çok sağlıklıyız, çok iyiyiz. Çok yakında İstanbul'dayım. Geldiğimde de daha çok, daha net, açık konuşurum. Dualarını, iyi kalpliliğini, niyetini ileten herkese teşekkür ederim. Allah hepimizin yolunu kolay kılsın"
