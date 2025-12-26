Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satışa çıktı! Fiyatı tam 130 milyon TL

Kaynak: AA

"Yemin Ettim" ve "Odalarda Işıksızım" albümleriyle iz bıraktı

Kayahan, ilk albümü "Yemin Ettim"i de 1991'de, ikinci albümü, "Odalarda Işıksızım"ı 30 Nisan 1992'de müzikseverlerle buluşturdu. İkinci albümün ardından büyük bir başarı elde eden sanatçı, aynı yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara Kızılay Meydanı'nda on binlerce kişinin izlediği bir konsere imza attı.

Sanatçının, 1993'te çıkardığı "Son Şarkılarım" albümündeki "Sarı Şekerim", "Vazgeçmem" ve "Aman" adlı şarkıları müzikseverlerin büyük beğenisini kazanarak, geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

"Sevenleri ayırmayın, sevenler ayrılmayın" sloganıyla 1995'te "Benim Penceremden" albümünü yayımlayan sanatçının, "Ben Anadolu Çocuğuyum" ve "Allah'ım Neydi Günahım" adlı eserleri, birçok müzisyen tarafından yorumlandı. Sanatçı, "Ben Anadolu Çocuğuyum" şarkısında, kültürel erozyon karşısındaki tepkisini dile getirdi.

Kayahan, hemen her albümünde "sevgi" temasını işlerken, 1996'da "Allah kimseyi sevgisiz bırakmasın" sloganıyla "Canımın Yaprakları" albümünü yayınladı.

"Emrin Olur" albümünü 1997'de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, albümdeki "Şampiyon" şarkısını, taraftarı olduğu Galatasaray'ın şampiyonluğu dolayısıyla yeniden yorumlayarak, "Cimbom Şampiyon" adlı tekli çıkardı.

Sanatçı, 15 Ekim 1992'de Lale Yılmaz ile evlendi ancak çift 1993'te ayrıldı. Vokalisti İpek Tüter ile de 1999'da dünya evine giren Kayahan'ın, Aslı Gönül adını verdiği kızı 2000'de dünyaya geldi.

Usta müzisyen, "Beni Azad Et" albümünü 1999'da müzikseverlerle buluşturdu. "Gönül Sayfam" albümünü ise 2000 yılında çıkaran sanatçı, albümde 17 Ağustos 1999 depremi için yazdığı "17 Ağustos" şarkısı ile kızı Aslı Gönül için bestelediği "Ninni" adlı eserlerine yer verdi.

Kayahan, 45 yıllık kariyerinde, 45'likler, long playler ve albümlerin yanında "365 Gün" ve "Mevsim Hala Sen" adlı teklileri de müzikseverlerle buluşturdu.

Doğa ve çevre duyarlılığı ile de bilinen usta sanatçı, yaşamı boyunca birçok yardım konseri verdi ve gönüllü olarak çeşitli çalışmalara katıldı.