İbrahim Tatlıses arşivden paylaştı: Sezen Aksu’yla yıllar önce...

Kaynak: Instagram

TATLISES'TEN SEZEN AKSU PAYLAŞIMI

Tatlıses, yıllar önce Sezen Aksu ile çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarak, fotoğrafın altına "Usta Sezen Aksu'ya sevgiler, saygılar" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.