İbrahim Tatlıses arşivden paylaştı: Sezen Aksu'yla yıllar önce...
Şarkıları kadar yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadaki son paylaşımında usta sanatçı Sezen Aksu'ya yer verdi.
73 yaşındaki usta türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalar ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.
Ünlü türkücü, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı ve Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü türkücü, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
TATLISES'TEN SEZEN AKSU PAYLAŞIMI
Tatlıses, yıllar önce Sezen Aksu ile çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarak, fotoğrafın altına "Usta Sezen Aksu'ya sevgiler, saygılar" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.
