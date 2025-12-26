26 Aralık 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri İbrahim Tatlıses arşivden paylaştı: Sezen Aksu'yla yıllar önce...

İbrahim Tatlıses arşivden paylaştı: Sezen Aksu'yla yıllar önce...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2025 16:16
İbrahim Tatlıses arşivden paylaştı: Sezen Aksu’yla yıllar önce...

Şarkıları kadar yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadaki son paylaşımında usta sanatçı Sezen Aksu'ya yer verdi.

73 yaşındaki usta türkücü İbrahim Tatlıses, son dönemde yaptığı açıklamalar ve ailesiyle yaşadığı sorunlarla magazin gündeminde sıkça yer alıyor.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde büyük torunu Mert'in, Sarıyer'deki dairesini rızası dışında altı yıldır haksız şekilde işgal ettiği iddiasıyla yasal yollara başvurmuştu. Mahkeme, iki yıldır görülen davada Tatlıses'i haklı bulmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ünlü türkücü, 'Tatlıses' markasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e dava açmıştı ve Ahmet Tatlıses'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla sık sık gündeme gelen ünlü türkücü, bu kez sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TATLISES'TEN SEZEN AKSU PAYLAŞIMI

Tatlıses, yıllar önce Sezen Aksu ile çekilen bir karesini takipçilerinin beğenisine sunarak, fotoğrafın altına "Usta Sezen Aksu'ya sevgiler, saygılar" notunu düştü. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü ve çok sayıda beğeni aldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör