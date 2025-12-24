Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den kötü haber!
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in küs olduğu annesi Kadriye Deniz'in kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Ünlü ismin kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Hem şarkıları, hem de rol aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz'in bir süredir görüşmediği annesi Kadriye Deniz, eylül ayından beri kanserle savaşıyor...
Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.
"DUALARINIZI BEKLİYORUM"
Hastaneden fotoğraf paylaşan Gürler, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" dedi.
"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" diyen Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.
Yurda Gürler, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in de yer aldığı aile fotoğrafını aylar önce takipçileriyle paylaşmıştı.
AYLAR SÜREN KAVGA
Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'le maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş ve kardeşler arasındaki gerginlik giderek artmıştı. Bu kavgaya anne Kadriye Deniz'in de dahil olması sonrası ipler iyice kopmuştu.
Kadriye Deniz'in bir programa verdiği röportajda oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkındaki sözleri sonrası Özcan Deniz kalp spazmı geçirmişti.
Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını ve tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu söylerken; annesi de ünlü şarkıcıyı sildiğini ifade etmişti.
Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Karakteriniz telefon modunda gizli! Sessize alanlar hakkında ilginç veri
- 30 Aralık BİM aktüel kataloğu yayımlandı: 2025’in son indirimleri belli oldu!
- Farkında değiliz ama kullanıyoruz! İşte hiç bilinmeyen duyularımız
- Mersin'de yetişiyor, gören hayran kalıyor! 300 TL'den tüm Türkiye'ye ulaştırıyor
- Uzmanlar açıkladı: Kuruyemiş neden tatlı isteğini kesiyor?
- Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü kıyır kıyır kolay tarif
- Bu akşam televizyonda neler var, hangi dizi saat kaçta başlayacak? 24 Aralık TV yayın akışı
- AJet’ten yurt içi bilet kampanyası: 849 TL’den başlayan fiyatlarla satışta
- Mide ağrısı yok diye aldanmayın: Sağlıksız bağırsağın 7 gizli işareti
- Asgari ücret artışıyla hangi ödemeler değişti? İşte kalem kalem güncel rakamlar
- Xiaomi 17 Ultra ne zaman tanıtılacak? İşte resmi tarih ve detaylar
- Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Çekilecek zikirler, tesbihler ve okunacak dualar…