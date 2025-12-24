Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den kötü haber!

AYLAR SÜREN KAVGA

Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'le maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş ve kardeşler arasındaki gerginlik giderek artmıştı. Bu kavgaya anne Kadriye Deniz'in de dahil olması sonrası ipler iyice kopmuştu.

Kadriye Deniz'in bir programa verdiği röportajda oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkındaki sözleri sonrası Özcan Deniz kalp spazmı geçirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını ve tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu söylerken; annesi de ünlü şarkıcıyı sildiğini ifade etmişti.

Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

Kaynak: Instagram