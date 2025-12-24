Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’den kötü haber!

24 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr
24.12.2025 17:07
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in küs olduğu annesi Kadriye Deniz'in kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Ünlü ismin kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Hem şarkıları, hem de rol aldığı dizilerle adından sıkça söz ettiren Özcan Deniz'in bir süredir görüşmediği annesi Kadriye Deniz, eylül ayından beri kanserle savaşıyor...

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler, annesinin sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Hastaneden fotoğraf paylaşan Gürler, "Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam" dedi.

"Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum" diyen Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, şifa bekleyen herkes için Allah'tan şifa dilediğini ifade etti.

Yurda Gürler, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in de yer aldığı aile fotoğrafını aylar önce takipçileriyle paylaşmıştı.

AYLAR SÜREN KAVGA

Özcan Deniz, uzun yıllar menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz'le maddi anlaşmazlıklar nedeniyle mahkemelik olmuş ve kardeşler arasındaki gerginlik giderek artmıştı. Bu kavgaya anne Kadriye Deniz'in de dahil olması sonrası ipler iyice kopmuştu.

Kadriye Deniz'in bir programa verdiği röportajda oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkındaki sözleri sonrası Özcan Deniz kalp spazmı geçirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından Özcan Deniz, ağabeyi ve annesini hayatından çıkardığını ve tek ailesinin eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey olduğunu söylerken; annesi de ünlü şarkıcıyı sildiğini ifade etmişti.

Kadriye Deniz'in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

