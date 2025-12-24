Çağla Şıkel’in sağlık durumu nasıl? Ünlü manken son durumunu paylaştı

Kaynak: Instagram

İmza günü boyunca sevenleriyle tek tek ilgilenen Çağla Şıkel, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Ben sulu göz olarak, duygularını yoğun yaşayan birisiyim. Söz konusu çocuklarım, ailem ve bu kadar sevilmek olunca tartışmasız çok daha duygusal oluyorum. Çocuklarımın, ailemin ve sevenlerimin burada olması müthiş bir his. İlk kez yaşadığım bir heyecan benim de. Yazar değilim ama kendimi anlatabilme konusunda çok daha iyiyim. Yazmak o yüzden kolay olmadı. İki sene önce yazdığım bir kitap, böyle bir dönemde bu kalabalığı görmek ve sevgiyi hissetmek tarif edemeyeceğim bir duygu."

Şıkel'in büyük oğlu Kuzey, annesine olan güvenini dile getirerek, "Henüz kitabı okuyamadık ama annem tüm içtenliği ile yazmıştır, bundan hiç şüphem yok" dedi. Küçük oğlu Uzay ise annesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Annem her şeyi yapıyordu, bir tek kitap yazmadığı kalmıştı, onu da yaptı. Annem ile gurur duyuyorum. Eminim bu kitabı da her işte olduğu gibi kusursuz yazmıştır" ifadelerini kullandı.