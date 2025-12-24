Çağla Şıkel'in sağlık durumu nasıl? Ünlü manken son durumunu paylaştı
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, ilk kitabı için düzenlenen imza gününde hayranlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Yoğun ilgi gören etkinlik sonrası rahatsızlandığı öğrenilen Şıkel, son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, ilk kitabı "Sen Hâlâ Annenin Kızısın" için İstinyePark D&R'da düzenlenen imza gününde unutulmaz anlar yaşadı. Yoğun ilgi gören etkinlikte Şıkel'i, oğulları Kuzey ve Uzay ile kız kardeşinin yaptığı sürpriz duygulandırdı.
İmza günü boyunca sevenleriyle tek tek ilgilenen Çağla Şıkel, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:
"Ben sulu göz olarak, duygularını yoğun yaşayan birisiyim. Söz konusu çocuklarım, ailem ve bu kadar sevilmek olunca tartışmasız çok daha duygusal oluyorum. Çocuklarımın, ailemin ve sevenlerimin burada olması müthiş bir his. İlk kez yaşadığım bir heyecan benim de. Yazar değilim ama kendimi anlatabilme konusunda çok daha iyiyim. Yazmak o yüzden kolay olmadı. İki sene önce yazdığım bir kitap, böyle bir dönemde bu kalabalığı görmek ve sevgiyi hissetmek tarif edemeyeceğim bir duygu."
Şıkel'in büyük oğlu Kuzey, annesine olan güvenini dile getirerek, "Henüz kitabı okuyamadık ama annem tüm içtenliği ile yazmıştır, bundan hiç şüphem yok" dedi. Küçük oğlu Uzay ise annesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Annem her şeyi yapıyordu, bir tek kitap yazmadığı kalmıştı, onu da yaptı. Annem ile gurur duyuyorum. Eminim bu kitabı da her işte olduğu gibi kusursuz yazmıştır" ifadelerini kullandı.
Kas spazmı geçirdi
Öte yandan geçtiğimiz günlerde imza gününe katılan Çağla Şıkel'in bugün rahatsızlandığı öğrenildi.
Rahatsızlığının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çağla Şıkel, şu ifadeleri kullandı:
"Ben de sizi çok seviyorum. Azıcık durmam gerekiyormuş."
Ünlü ismin paylaşımının ardından takipçilerinden çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı geldi.
Mine Koşan gerilimi gündemde
Çağla Şıkel'in sağlık durumu konuşulurken, geçtiğimiz günlerde Mine Koşan ile yaşadığı gerilim de yeniden gündeme geldi. Şıkel, Koşan'ın projeden ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşananların yapım şirketiyle Mine Koşan arasında olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti:
"O kadar kıymetli bir sanatçı ki… Onu çok seviyoruz ve çok değerli. Ben kendisine güzel bir mesaj attım ancak geri dönüş olmadı. Bana tavır aldığını düşünmüyorum."
Ne olmuştu?
'7 Kocalı Hürmüz' müzikalinde yer alan Mine Koşan'ın, bir telefonla kadrodan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Koşan'ın, başrolde yer alan Çağla Şıkel'in isteğiyle projeden ayrıldığı iddia edilmişti. İkilinin oyun sırasında sorun yaşadığı öne sürülürken, Mine Koşan, Şıkel'in "zamanında gelmedi" gerekçesiyle şikâyette bulunduğunu ve bu sürecin ardından kadrodan çıkarıldığını doğrulamıştı.
