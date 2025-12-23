"Zengin Mutfağı"na geri mi dönecek? Usta oyuncu Şener Şener'den dikkat çeken karar...

Kaynak: A Haber arşiv

ZENGİN MUTFAĞINA GERİ Mİ DÖNECEK?

İşte o yazı...

"40 yıl aradan sonra 'Zengin Mutfağı' ile tiyatro sahnesine dönen ve altı yıl kapalı gişe oynadığı oyunuyla 10 Haziran'da son kez sahneye çıkan Şener Şen, sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını açıklamıştı.

26 Aralık'ta 84 yaşına basacak olan Şen'in artık hayallerinin peşinden koşacağını, en büyük hayalinin ise dünyayı gezmek olduğunu yazmıştım.

Neredeyse her ay dünyanın merak ettiği bir ülkesine seyahat eden Şen'in tekrar tiyatro sahnesine dönme ihtimalinin olduğunu duydum!