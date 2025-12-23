"Zengin Mutfağı"na geri mi dönecek? Usta oyuncu Şener Şener'den dikkat çeken karar...
Uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönen ve "Zengin Mutfağı" oyunuyla büyük ilgi gören usta oyuncu Şener Şen, sahnelere veda ettiğini açıklamıştı. Bu vedanın kesin olup olmadığı merak konusu olurken, usta ismin geleceğe dair vereceği karar şimdiden sanat dünyasında heyecan yarattı.
Türk sinema ve tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Şener Şen, 40 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü "Zengin Mutfağı" oyunuyla büyük ses getirmişti.
Altı yıl boyunca kapalı gişe oynayan ve tiyatroseverlerden yoğun ilgi gören oyun, 10 Haziran'da son kez sahnelenmişti. Usta oyuncu, bu gösterimin ardından hem sinema hem de tiyatro kariyerini noktaladığını açıklamıştı.
Ancak bu veda açıklaması, sanat camiasında ve sevenleri arasında kesin bir ayrılık mı yoksa geçici bir karar mı? sorularını da beraberinde getirdi.
SABAH Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, kaleme aldığı yazıda Şen'in sahnelere tamamen veda edip etmediğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
ZENGİN MUTFAĞINA GERİ Mİ DÖNECEK?
İşte o yazı...
"40 yıl aradan sonra 'Zengin Mutfağı' ile tiyatro sahnesine dönen ve altı yıl kapalı gişe oynadığı oyunuyla 10 Haziran'da son kez sahneye çıkan Şener Şen, sinema ve tiyatro kariyerini noktaladığını açıklamıştı.
26 Aralık'ta 84 yaşına basacak olan Şen'in artık hayallerinin peşinden koşacağını, en büyük hayalinin ise dünyayı gezmek olduğunu yazmıştım.
Neredeyse her ay dünyanın merak ettiği bir ülkesine seyahat eden Şen'in tekrar tiyatro sahnesine dönme ihtimalinin olduğunu duydum!
En son bir gıda firması ile milyon TL'lik reklam anlaşması yapan Şen'in tiyatro oyunundaki sponsoru kapısını çalmış ve tekrar sahneye çıkması konusunda ısrar ediyormuş.
Şen'in, önümüzdeki ay çok görmek istediği Küba'ya gideceğini ve dönüşte kararını vereceğini öğrendim. Bakalım usta oyuncu baskılara boyun eğip 84 yaşında mutfağına geri mi dönecek yoksa 'gidilecek ülkeler' listesine tik atmaya mı devam edecek..."
