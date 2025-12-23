23 Aralık 2025, Salı
Pınar Altuğ'un cenazedeki tavırları tepki çekti

ahaber.com.tr
23.12.2025 11:50
Oyuncu Yağmur Atacan'ın anneannesi hayatını kaybetti. Zarife Korkmazoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Pınar Altuğ'un cenazede sakız çiğnediği anlar, sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişi, ünlü ismi, sert sözlerle eleştirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Pınar AltuğYağmur Atacan çiftinden bu kez üzen bir haber geldi.

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Yağmur Atacan'ın anneannesi Zarife Korkmazoğlu'nu kaybettiğini duyurdu.

Sevenleri, ünlü çifte bu zor günlerinde destek olurken, Yağmur Atacan da anneannesiyle çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir veda mesajı yayımladı.

"GÜLE GÜLE CANIM ANNEANNEM"

Atacan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Güle güle canım anneannem. Dedem hanidir bekliyordu seni. Sen de özlemiştin onu! Canım benim…"

Zarife Korkmazoğlu, dün (22 Aralık) düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Tören sırasında Pınar Altuğ'un sakız çiğnediği anlar ise sosoayl medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Görüntüler kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı bu duruma tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Pınar da üzüntüden sakıza vermiş kendini", "Pınar bayağı üzgün, ağzında sakız, yüzünde değişik bir gülümseme" ve "Sakızlarıyla çok üzgünler" gibi ifadeler yer aldı.

