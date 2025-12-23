İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm haberi!

NELER OLMUŞTU?

Baba-oğul arasındaki kriz bir süredir kamuoyunun gündemindeyken, mahkeme tarafından Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıkmıştı.

Karar kapsamında Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmış ve babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaşmaması yönünde hüküm verilmişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından İbrahim Tatlıses'e de elektronik izleme cihazı teslim edildi.

Sistemin, belirlenen mesafenin ihlal edilmesi durumunda ekipleri anında bilgilendireceği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, babasıyla yaklaşık bir yıldır herhangi bir iletişim kurmadığını açıkladı.

Tatlıses, telefon veya mesaj yoluyla dahi görüşmediklerini, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen alınan karara saygı duyduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Sosyal medya