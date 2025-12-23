İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm haberi!

23 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2025 13:11
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının vefat ettiğini duyurdu. Öte yandan, uzun süredir sorunlar yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses de konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Hem açıklamaları hem de çocuklarıyla yaşadığı sorunlarla sık sık gündemde olan ünlü İbrahim Tatlıses, üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu.

Tatlıses, amcasının ölüm haberini şu ifadelerle duyurdu:

"Amcam Halil Tatlı ( Ağa) Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Tüm ailemizin başı sağ olsun"

Bir paylaşım da arasının bozuk olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'ten geldi.

Amcasının vefat ettiğini açıklayan Tatlıses, "Amcam Halil Ağa Tatlı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi öğle namazına müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii'nden alınarak Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda defnedilecektir." dedi.

NELER OLMUŞTU?

Baba-oğul arasındaki kriz bir süredir kamuoyunun gündemindeyken, mahkeme tarafından Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıkmıştı.

Karar kapsamında Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takılmış ve babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaşmaması yönünde hüküm verilmişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından İbrahim Tatlıses'e de elektronik izleme cihazı teslim edildi.

Sistemin, belirlenen mesafenin ihlal edilmesi durumunda ekipleri anında bilgilendireceği öğrenildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, babasıyla yaklaşık bir yıldır herhangi bir iletişim kurmadığını açıkladı.

Tatlıses, telefon veya mesaj yoluyla dahi görüşmediklerini, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen alınan karara saygı duyduğunu ifade etmişti.

