23 Aralık 2025, Salı
Haberler Magazin Haberleri Hülya Avşar 10 milyon TL'lik aracıyla kaza yaptı

Hülya Avşar 10 milyon TL'lik aracıyla kaza yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2025 12:06 Güncelleme: 23.12.2025 12:16
Hülya Avşar 10 milyon TL’lik aracıyla kaza yaptı

atv'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında ile ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar'dan korkutan haber geldi. Ünlü isim, lüks otomobiliyle ölümden döndü. İşte detaylar...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Hülya Avşar, atv'nin yeni projesi "Aynı Yağmur Altında" ile setlere döndü.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

LÜKS OTOMOBİLİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Şimdilerde yeni rolü için hazırlıklarını sürdüren ünlü isim, talihsiz bir kazayla gündeme geldi. Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

FREN YERİNE GAZA BASTI

Posta'da yer alan habere göre, Avşar'ın fren yerine gaza basması nedeniyle aracın kontrolünü kaybettiği öğrenildi. Otomobil duvara çarparken, hemen arkasında denizin bulunması ünlü oyuncunun yakınlarını daha da korkuttu.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ünlü oyuncunun son anda yaptığı müdahale, aracının denize sürüklenmesini engelledi.

Kazayı büyük bir şansla hafif sıyrıklarla atlatan Hülya Avşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasar gören aracın ise onarımdan geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör