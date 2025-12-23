Hülya Avşar 10 milyon TL’lik aracıyla kaza yaptı

Kaynak: Instagram

LÜKS OTOMOBİLİYLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Şimdilerde yeni rolü için hazırlıklarını sürdüren ünlü isim, talihsiz bir kazayla gündeme geldi. Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.