Bahar Şahin'den olay yaratan "Fenerbahçe" çıkışı!
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminin zirvesine yerleşen oyuncu Bahar Şahin, son olarak "En büyük korkusunun Fenerbahçeli bir eş" olduğunu söyleyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.
Zalim İstanbul, O Hayat Benim ve Gülümse Kaderine gibi sevilen projelerde rol alan güzel oyuncu Bahar Şahin, açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
PSİKOLOJİK ŞİDDET İDDİASI
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Şahin, bir kadın meslektaşı tarafından uzun süre sistematik psikolojik şiddete maruz kaldığını söylemiş, bu sözlerin hedefinin Mine Tugay olduğu iddia edilmişti. Açıklamalar kısa sürede gündem olurken, konu magazin dünyasında geniş yer bulmuştu.
EN BÜYÜK KORKUSU FENERBAHÇELİ BİR KOCA
Gündemdeki yerini koruyan Bahar Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. 28 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında bu kez takipçilerine hayattaki en büyük korkusunu açıkladı.
"İMKANSIZ YA İMKANSIZ"
Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, esprili ama iddialı ifadeleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de… Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe… Asla. İmkânsız ya! İmkânsız."
