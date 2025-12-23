Bahar Şahin'den olay yaratan "Fenerbahçe" çıkışı!

Kaynak: Instagram

"İMKANSIZ YA İMKANSIZ"

Koyu bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Şahin, esprili ama iddialı ifadeleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hayattaki en büyük korkum ne biliyor musun? Rabbimin bana Fenerbahçeli bir koca vermesi. Bak, çok korkuyorum. Beşiktaş olur, Galatasaray mükemmel olur zaten de… Aklına gelebilecek her takım olur. Ama Fenerbahçe… Asla. İmkânsız ya! İmkânsız."