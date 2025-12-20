Sosyetede düğün gibi kutlama: Süreyya Yalçın'a eşinden büyük sürpriz
Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, özel hayatındaki iki anlamlı günü tek bir davetle kutladı. Yalçın, önceki gün hem yeni yaşına girmenin mutluluğunu hem de iş insanı Ozan Baran ile evliliklerinin 10. yıl dönümünü, yakın dostlarının katıldığı görkemli organizasyonla kutladı.
İş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016 yılında Ozan Baran ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşmişti. Hayatını Amerika'nın Miami şehrinde sürdüren sosyetik güzel, Türkiye'ye yaptığı sık ziyaretlerden birinde yeni yaşını görkemli bir organizasyonla kutladı.
SABAH'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ozan Baran, eşi için büyük bir sürprize imza atarak özel bir mekanı kapattı ve 60 kişilik davetli grubuna unutulmaz bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Yakın dostların katıldığı gecede keyifli anlar yaşandı.
Gelinliği andıran beyaz bir elbise tercih eden Süreyya Yalçın, şıklığıyla davetlilerin dikkatini çekti. Kutlamalar tek bir mekanla sınırlı kalmadı; eğlence gecenin ilerleyen saatlerinde Ortaköy'deki başka bir mekanda hız kesmeden devam etti.
Yalçın ve Baran çifti, dostlarıyla birlikte müzik ve dans eşliğinde bu özel günü doyasıya kutladı.
NEREDEYSE DÜŞÜYORDU
Bu özel günde ise talihsiz bir an yaşandı. Beyazlar içinde doğum gününe gelen Yalçın, elbisesinin kuyruğuna takılarak neredeyse yere düşüyordu.
Son anda dengesini sağlayarak kazayı ucuz atlatan Yalçın, yaşananların ardından eşi Ozan Baran ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.
