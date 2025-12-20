Sosyetede düğün gibi kutlama: Süreyya Yalçın’a eşinden büyük sürpriz

Kaynak: Instagram

SABAH'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ozan Baran, eşi için büyük bir sürprize imza atarak özel bir mekanı kapattı ve 60 kişilik davetli grubuna unutulmaz bir doğum günü organizasyonu düzenledi. Yakın dostların katıldığı gecede keyifli anlar yaşandı.