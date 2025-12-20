Samar Dadgar estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi! Diş doktoru yüzünden...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in biricik eşi Samar Dadgar, son günlerde sosyal medyada gündem olan görüntüsüyle ilgili sessizliğini bozdu. Dadgar, hakkında ortaya atılan "estetik yaptırdı" iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı ailevi sorunlarla gündemdeydi.
Menajerliğini de yapan ağabeyiyle mahkemelik olan 53 yaşındaki sanatçı, daha önce yaptığı açıklamada ailesiyle bağlarını kopardığını ve artık tek ailesinin oğlu Kuzey ile eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Özcan Deniz ile Samar Dadgar çifti, tüm bu gelişmelere rağmen sosyal medyada mutluluk pozlarını paylaşmaya devam ederken, bu kez Dadgar hakkında ortaya atılan "estetik yaptırdı" iddiaları gündem oldu.
"Estetikten ağzım yamulmadı"
Hakkındaki iddialara sessiz kalmayan Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla estetik söylentilerini kesin bir dille yalanladı. Dadgar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Arkadaşlar sakin olun, estetikten ağzım yamulmadı. Ben kendimi bildim bileli yamuk konuşuyorum, çocukluğumdan beri. Kaldı ki estetiğim yok. Yıllar önce berbat bir diş doktoruna denk gelip kötü bir diş yaptırdım. Dudaklarımda egzama var; yıllardır bununla mücadele ediyorum. Stresten çıktı, son dört senedir sürüyor. Dudaklarımda sadece gençleştirici dolgu var, o da dudak bariyeri zarar gördüğü için nem vermesi amacıyla."
"Burnum da gayet kendi burnum
Açıklamasında yüz hatlarıyla ilgili iddialara da tek tek yanıt veren Dadgar, burnu ve çenesiyle ilgili söylentileri de reddetti:
"Burnum gayet kendi burnum. Sadece siz hep güzel açıdan gördünüz. Çene dolgusu, jawline ya da botox da yok, teşekkürler."
Estetik iddialarını yalanlamakla yetinmeyen Samar Dadgar, eski fotoğraflarını da takipçileriyle paylaşarak yüz hatlarının doğal olduğunu vurguladı.
