Güzide Duran çocuklarını göremedi! Şoke eden karar...

ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK Mİ?

Ünlü mankenin çocuklarını görüp görmediği ise merak konusu oldu. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine Roma'ya giden Duran, çocuklarını görememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti.

"İNSAN ANNESİ VEYA BABASINI DEĞİŞTİREMEZ"

Çocukları Selin ve Emir'e duyduğu özlemi dile getire Duran, "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açarlar" dedi.

Duran, sözlerine "Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır" diye devam etti

Fikret Orman - Güzide Duran / Kaynak: Instagram