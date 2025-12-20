20 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Magazin Haberleri Güzide Duran çocuklarını göremedi! Şoke eden karar...

Güzide Duran çocuklarını göremedi! Şoke eden karar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2025 09:35 Güncelleme: 20.12.2025 09:38
Güzide Duran çocuklarını göremedi! Şoke eden karar...

Ünlü manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi işadamı Adnan Aksoy ile yaşadığı tartışmalı boşanma süreciyle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak, aylardır göremediği çocuklarına ulaşmak için Roma'ya giden Duran, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasında devam eden boşanma süreci yeni bir krizle gündeme geldi. 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, 16 yıllık birlikteliklerini 2024 yılında sonlandırma kararı almıştı.

Güzide Duran - Adnan AksoyGüzide Duran - Adnan Aksoy

ÇOCUKLARINDAN ŞOK TEPKİ

Adnan Aksoy, açtığı boşanma davasında Duran'ın "gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini" öne sürerken; Güzide Duran ise evliliği boyunca ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

GECE YARISI GERGİNLİK

Yaşananların ardından çocuklarını görmek isteyen Duran, Roma'ya gitti. Ancak iddialara göre ünlü mankenin kızı ve oğlu anneleriyle görüşmek istemedi.

İddiaya göre, Duran'ın kapıya gelmesine rağmen çocuklar görüşmek istemediklerini belirterek kapıyı açmadı. Çocukların, durumu babaları Adnan Aksoy'a ilettiği öğrenildi. Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Duran'ın yüksek sesle bağırması üzerine çevredeki komşular rahatsız oldu ve durumu polise bildirdi.

DURAN'A UZAKLAŞTIRMA ŞOKU!

Bu durum karşısında çılgına dönen Duran, yüksek sesle bağırmaya başladı. Çıkan tartışma üzerine komşular rahatsız olup polis çağırdı. Olay yerine gelen polisler Duran'a müdahale etti. Aksoy, bunun üzerine Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

AŞK DOLU DİZGİN SÜRÜYOR!

Ünlü manken yasak aşk yaşadığı Fikret Orman'dan evlilik teklifi almıştı. Duran'ın daha boşanmadan taktığı tektaş ise gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ünlü çift, kimseye aldırış etmeden aşklarını doyasıya yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK Mİ?

Ünlü mankenin çocuklarını görüp görmediği ise merak konusu oldu. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine Roma'ya giden Duran, çocuklarını görememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti.

"İNSAN ANNESİ VEYA BABASINI DEĞİŞTİREMEZ"

Çocukları Selin ve Emir'e duyduğu özlemi dile getire Duran, "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açarlar" dedi.

Duran, sözlerine "Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır" diye devam etti

Fikret Orman - Güzide Duran / Kaynak: InstagramFikret Orman - Güzide Duran / Kaynak: Instagram

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör