Güzide Duran çocuklarını göremedi! Şoke eden karar...
Ünlü manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi işadamı Adnan Aksoy ile yaşadığı tartışmalı boşanma süreciyle magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak, aylardır göremediği çocuklarına ulaşmak için Roma'ya giden Duran, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Ünlü manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy arasında devam eden boşanma süreci yeni bir krizle gündeme geldi. 2008 yılında dünyaevine giren ve bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, 16 yıllık birlikteliklerini 2024 yılında sonlandırma kararı almıştı.
ÇOCUKLARINDAN ŞOK TEPKİ
Adnan Aksoy, açtığı boşanma davasında Duran'ın "gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini" öne sürerken; Güzide Duran ise evliliği boyunca ihanete uğradığını, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü iddia etmişti.
GECE YARISI GERGİNLİK
Yaşananların ardından çocuklarını görmek isteyen Duran, Roma'ya gitti. Ancak iddialara göre ünlü mankenin kızı ve oğlu anneleriyle görüşmek istemedi.
İddiaya göre, Duran'ın kapıya gelmesine rağmen çocuklar görüşmek istemediklerini belirterek kapıyı açmadı. Çocukların, durumu babaları Adnan Aksoy'a ilettiği öğrenildi. Bunun üzerine taraflar arasında gerginlik yaşandı. Duran'ın yüksek sesle bağırması üzerine çevredeki komşular rahatsız oldu ve durumu polise bildirdi.
DURAN'A UZAKLAŞTIRMA ŞOKU!
Bu durum karşısında çılgına dönen Duran, yüksek sesle bağırmaya başladı. Çıkan tartışma üzerine komşular rahatsız olup polis çağırdı. Olay yerine gelen polisler Duran'a müdahale etti. Aksoy, bunun üzerine Duran'a 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
AŞK DOLU DİZGİN SÜRÜYOR!
Ünlü manken yasak aşk yaşadığı Fikret Orman'dan evlilik teklifi almıştı. Duran'ın daha boşanmadan taktığı tektaş ise gündeme bomba gibi düşmüştü.
Ünlü çift, kimseye aldırış etmeden aşklarını doyasıya yaşamaya devam ediyor.
ÇOCUKLARINI GÖREBİLECEK Mİ?
Ünlü mankenin çocuklarını görüp görmediği ise merak konusu oldu. Çünkü geçtiğimiz aylarda yine Roma'ya giden Duran, çocuklarını görememenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirmişti.
"İNSAN ANNESİ VEYA BABASINI DEĞİŞTİREMEZ"
Çocukları Selin ve Emir'e duyduğu özlemi dile getire Duran, "Hangi çocuk annesi veya babası hakkında kötü bir şey duymak ister? İnsan annesi veya babasını değiştiremez. Hayat bu, eşler anlaşamayabilir veya boşanabilir fakat çocuğun annesini veya babasını değiştirme imkanı yok. Ebeveynler çocuğu birbirine karşı tarafa cephe yapmanın bir getirisini göremez aksine çocuğun içinden çıkılmayacak problemler yaşamasının yolunu açarlar" dedi.
Duran, sözlerine "Boşanma durumundaki masum tek kişinin çocuk olduğu unutulmamalı ve çocuğun intikam aracı olarak kullanılmaması gerekiyor. Taraflardan birinin çekişmeli durumu alttan alması ile çocuk zamanla dürüst tarafın kim olduğunu ve doğruyu anlayacaktır" diye devam etti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MGM haritayı paylaştı: 26 kentte yağış, 10 ilde kar bekleniyor! Yılbaşında hava nasıl olacak?
- Kuaförden çıkmış gibi parlatıyor! Japon kadınlarının pürüzsüz saç sırrı
- Telefonu şarjda bırakanlar dikkat! O gerçek ortaya çıktı: Hemen fişi çekin
- En Uzun Gece filmi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milyonluk televizyonunuz çöp olabilir! Tek bir temizlik hatası yetiyor
- Yemeğin tadı kaçacak diye korkmayın! Tuzu unutturan o gizli reçete
- Safiye Soyman’dan şaşırtan güzellik tavsiyesi! Her gece bunu yapıyormuş
- EGM 500 personel alımı başlıyor! 2025 EGM başvuruları ne zaman, şartları neler?
- Dengeler tamamen değişiyor! Taşacak Bu Deniz 11. bölümde neler olacak? Esme ne karar verecek?
- Her yaş için etkili: 5 dakika yapmak yetiyor! Hafızayı güçlendiren egzersizler
- Kalori takibine son! Tok tutarak kilo verdiren yöntem: 90-30-50 diyeti nedir?
- Dünyanın En İyi 100 Güveç Yemeği açıklandı: Osmanlı mutfağının efsane lezzeti ilk 10’a damga vurdu