Türkiye güzeli Ceren Arslan aşk dedikodularına son noktayı koydu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 11:09
Magazin dünyası "Ceren Arslan ile Emir Can İğrek sevgili mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası ikilinin aşk yaşadığı iddia edilirken, Bak Postacı Geliyor" filminin galasına katılan Arslan, konuyla ilgili net açıklamalar yaptı.

Kainat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Ceren Arslan, son günlerde özel hayatıyla magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Güzel model, ünlü şarkıcı Emir Can İğrek ile birlikte görüntülenince ikilinin sevgili olduğu iddiaları hızla yayıldı.

Geçtiğimiz gün "Bak Postacı Geliyor" filminin galasına katılan Ceren Arslan, hakkındaki aşk söylentilerine son noktayı koydu. Bir lansmana birlikte gelen ikili, yan yana poz vermekten kaçınmıştı.

"ARKADAŞIZ"

Arslan, "Arkadaşız, yanlış anlaşılmalara geçit vermek istemedi ama kaçamadık." dedi.

ESKİ SEVGİLİSİ TANIDIK!

Miss Universe 2025 Türkiye temsilcisi Ceren Arslan, yarışmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelmişti. Arslan'ın eski sevgilisi, A Milli Erkek Voleybol takımının yıldız isimlerinden 26 yaşındaki Bedirhan Bülbül çıkmıştı.

Ünlü modelin, milli voleybolcu Bedirhan Bülbül ile yaklaşık 5 yıl süren ilişkinin 2024 yılında bittiği öğrenilmişti. Çiftin geçmiş yıllarda birlikte çekildiği fotoğraflar sosyal medyada gündem olmuştu.

