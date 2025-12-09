09 Aralık 2025, Salı
Halil Ergün sağlık durumunu açıkladı: Çok fazla abartıldı

“Yaprak Dökümü”nde canlandırdığı Ali Rıza Bey rolüyle hafızalara kazınan Halil Ergün geçtiğimiz günlerde anjiyo oldu. Usta oyuncu, son sağlık durumunu açıkladı.

Usta oyuncu Halil Ergün, geçtiğimiz günlerde geçirdiği operasyonla sevenlerini endişelendirmişti. Kalp ana damarlarından birinde daralma tespit edilen 79 yaşındaki sanatçıya stent uygulaması yapılmış, ünlü isim anjiyo sonrası kısa süreli bir hastane süreci yaşamıştı.

İŞTE SAĞLIK DURUMU

"Bak Postacı Geliyor" filminin galasında görüntülenen usta isim, sağlık durumunu açıkladı.

İyi olduğunu belirten Ergün, "İyiyim zaten biraz fazla abartıldı." ifadelerini kullandı.

GÖKÇE BAHADIR'A SİTEM DOLU SÖZLER

Ayrıca, Ergün'den eski rol arkadaşı Gökçe Bahadır'a sitem dolu sözler gelmişti.

"5 yıl çalıştıktan sonra sizi hiç arayıp sordular mı?" sorusuna "Yok" yanıtını veren Ergün, ailenin en büyük kızını oynayan Bennu Yıldırımlar'ın ise kendisiyle iletişimi kesmediğini ifade etmişti.

Gökçe Bahadır'da bu sözlere yanıt olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Halil abim, canım benim. Sürekli telefonda irtibattayız diye bir şey söyleyemem ama ara sıra konuştuğumuz oluyor. O kadar yoğun ve güzel bir zaman geçirdik ki, sonrasında herkes bir şekilde kendi hayatına döndü. Arada tabii ki böyle şeyler olabilir."

