Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lincoln’ün üvey kızı Türk futbolcuyla evlendi!

09 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 15:54
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, 3 gün önce 18 yaşına giren genç futbolcu Ege Öztürk ile evlendi.

Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin üvey kızı Milene Müller, özel hayatıyla gündeme geldi.

RAMS Başakşehir altyapısında oynayan Ege Öztürk, reşit olduğu 18'inci yaş gününü kutladıktan üç gün sonra, uzun yıllardır birlikte olduğu Milene Müller ile nikâh masasına oturdu.

2024'te Fenerbahçe'de forma giyen Lincoln Henrique'nin 23 yaşındaki üvey kızı Milena sosyal medya hesabından evlilik pozlarını 'Biz evlendik' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.

Ünlü çifte, takipçilerinden 10 binden fazla beğeni ve 160'ın üzerinde yorum geldi.

