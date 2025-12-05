05 Aralık 2025, Cuma
Haberler Magazin Haberleri Rachel Araz’ın sıra dışı moda anlayışı! Baget ekmekten spagetti çantaya...

Rachel Araz’ın sıra dışı moda anlayışı! Baget ekmekten spagetti çantaya...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 10:35 Güncelleme: 05.12.2025 10:36
Rachel Araz’ın sıra dışı moda anlayışı! Baget ekmekten spagetti çantaya...

Influencer dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Rachel Araz, sıra dışı moda anlayışı ve yüksek fiyatlı çanta koleksiyonuyla gündem olmaya devam ediyor. Birçok kişi "Bunları kim alıyor?" yorumları yaparken, fenomen isim gösterişten vazgeçmeye niyetli görünmüyor.

İş insanı Sami Kiresepi ile 2016 yılında hayatını birleştiren sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, gösteriş merakıyla yeniden gündemde...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Paylaşımlarıyla sık sık tartışma yaratan fenomen isim, bu kez de "spagetti çanta" tercihiyle sosyal medyanın diline düştü.

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt ise "Spagetti çantasıyla market çırağı gibi dolaşıyor!" başlıklı yazısıyla fenomen ismin sıra dışı tarzını değerlendirdi.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"BÖYLE ŞEYLERİ KİM ALIYOR?"

İşte Cankurt'un kaleme aldığı o yazı...

"Geçen yıl bin 295 dolarlık baget ekmek çantası ile mayıs ayında da domates şeklindeki 3 bin 450 dolarlık çantası ile sosyal medyayı sallayan Rachel, bu kez ünlü bir İtalyan markasının sonbahar-kış koleksiyonuna ait, 3 bin 250 dolarlık (Türkçesi yaklaşık 138 bin TL) spagetti çantası ile ortaya çıktı!

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

"Böyle şeyleri kim alıyor?" denilen her şeyi göründüğü gibi Rachel alıyor.

Resmen kariyerini bunun üzerine kurmuş; adından söz ettirebilmek için nerede absürt bir parça varsa alıyor.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Rachel'in spagetti çantası da sosyal medyada çok konuşulacak tamam ama farklı olmanın ve fark yaratmanın yolu bu olmasa gerek.

Tamam paran var, Türkiye'de kimsenin kolunda görmeyeceğimiz bir çantaya 138 bin lira verebiliyorsun ve sosyal medyada gündem de yaratıyorsun ama bu sana ve takipçilerine ne katıyor çok merak ediyorum doğrusu."

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör