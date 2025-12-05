Rachel Araz’ın sıra dışı moda anlayışı! Baget ekmekten spagetti çantaya...

Kaynak: Instagram

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Rachel'in spagetti çantası da sosyal medyada çok konuşulacak tamam ama farklı olmanın ve fark yaratmanın yolu bu olmasa gerek.

Tamam paran var, Türkiye'de kimsenin kolunda görmeyeceğimiz bir çantaya 138 bin lira verebiliyorsun ve sosyal medyada gündem de yaratıyorsun ama bu sana ve takipçilerine ne katıyor çok merak ediyorum doğrusu."