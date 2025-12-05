GQ Men of the Year 2025 Ödül Töreni 10 Aralık’ta İstanbul’da

Bu yıl Dyson, Peugeot, Hemington, Biscolata, Vitpepper Studios, Mattel'in sponsorluğunda düzenlenecek törenin destekçilerinin katıldığı davette, bu yılki ödüllerle ilgili ayrıntıları GQ Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Alara Kap şu sözlerle dile getirdi:

"Bu senenin teması 'Yeni nesil klasikler'. Bu kavramı şunun için seçtik. Yeni nesil klasikler zamanı yavaşlatan ama bugünü çok iyi bilen, duyarlı ama gösterişsiz, kaliteli ama sessiz olanlar. Kazananlarımız, giydiği markanın logosundansa kesimine, ekranda kaldığı süreden çok içeriğine ve ulaşılabilir olmaktansa nezaketi kurguluyorlar. Bu yolculukta yanımızda olan iş birliği yaptığımız markalara çok teşekkür ederiz. İnşallah çok güzel bir gece geçiririz."

Ödüller, Yılın Spor İnsanı, Yılın Oyuncusu, Yılın Kadını, Yılın Yükselen Yıldızı, Yılın Göz Alıcı Başarısı, Yılın Uluslararası Başarısı, Onur Ödülü, Zamansızlık Ödülü, Yılın Şefi, Yılın Stil Sahibi Erkeği, Yılın Hype'i, Yılın Müzisyeni ana kategorileri ile "Yap Boz Ödülü ve Yılın İlham Veren Kadınları" adlı özel kategorilerde sahiplerini bulacak.

