Dolandırıcılar Muazzez Ersoy'un peşini bırakmıyor!
Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Muazzez Ersoy, adını kullanarak dolandırıcılık yapan kişiler yüzünden harekete geçti. 66 yaşındaki usta sanatçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini uyardı.
Usta sanatçı Muazzez Ersoy, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Instagram hesabından takipçilerini uyaran Ersoy, isminin kötüye kullanıldığına dikkat çekti.
66 yaşındaki usta ismin adını kullanan dolandırıcılar, yakın çevresine Whatsapp üzerinden mesaj atıp numara istediler. Bu mesajlara karşı harekete geçen Ersoy, hukuki süreç başlattıklarını bildirdi.
"BANA AİT DEĞİLDİR"
Ünlü isim yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Amacını henüz bilemediğimiz şahıs ya da şahıslar tarafından, yakın çevreme Whatsapp mesajları atılmaya başlamış. Mesajlaşmak benim tarzım olmadığı için, durum dikkat çekmiş... Dün haberimiz oldu, avukatım hukuki sürece başladı. Kimsenin zarar görmemesi, dolandırılmaması adına buradan ivedilikle ekran görüntüsünü paylaşmayı ve yakınlarımı uyarmayı uygun gördüm. Lütfen, size de ulaşıldıysa bildirin... Bu mesajlar ve telefon numarası bana ait değildir..."
DAHA ÖNCE DE BAŞINA GELDİ
Muazzez Ersoy kendi adını kullanarak ilaç ve krem gibi ürünleri satmaya çalışan dolandırıcılara karşı geçtiğimiz aylarda takipçilerini uyarmıştı.
