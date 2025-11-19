Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'ten haber var! İşte son durumu...
Evinde geçirdiği kalp krizi yoğun bakımda tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in sağlık durumu merak edilirken, menajerinden yeni açıklama geldi. İşte Fatih Ürek'in son sağlık durumu...
15 Ekim'de İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede devam ediyor.
1 aydır yoğun bakımda tedavi gören sanatçının sağlık durumu merak edilirken, menajerinden yeni bir açıklama geldi.
ASILSIZ İDDİALAR
Menajer, yapılan spekülatif iddialara tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:
"Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız"
"30 GÜNDÜR UMUTLU BEKLEYİŞ İÇİNDEYİZ"
Söz konusu açıklamasını şöyle sürdürdü: "30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek"
