Derya Uluğ ve sevgilisi komşularıyla mahkemelik oldu!
Son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Derya Uluğ'un sevgilsi Asil Gök, komşusuyla yaşadığı krizle gündeme geldi. Asil Gök ile aynı binada yaşayan pilates eğitmeni komşusu Nazlı E., iddialara göre gürültü nedeniyle mahkemelik oldu.
İstanbul Maslak'ta yaşayan popüler müzisyen Asil Gök, komşusu Nazlı E. ile bir süredir gerginlik yaşıyor. İddiaya göre, Gök'ün pilates eğitmeni olan komşusu Nazlı E., uzun süredir yüksek sesli aktivitelerle komşularına rahatsızlık veriyor.
Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile birlikte adliyeye gelen ünlü müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.
ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU
SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Dilekçede, şüpheli konumdaki Nazlı E.'nin 6 Kasım 2025 tarihinde bir televizyon kanalına röportaj vererek, Asil Gök'ün stüdyosundan gelen sesler nedeniyle rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ünlü müzisyen bu tarihten sonra da rahatsız edildi.
Geçtiğimiz pazartesi gecesi ise Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.
"UZAKLAŞTIRMA İSTİYORUZ"
Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? 60 uzman yardımcısı başvuru takvimi
- Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?
- BUDO seferleri iptal mi edildi, son durum ne? Eminönü, Mudanya, Armutlu...
- Marmara'ya fırtına haritası: 70 KM hıza ulaşacak! MGM'den saat saat uyarı geldi
- TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman bitiyor? Kura ve sonuç takvimi
- AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih belli oldu mu?
- Kediler ve psikolojik etkiler: Şizofreni riskini artırabilir mi?
- Kamuya yeni istihdam: TCDD ve DSİ’den binlerce personel alımı
- 178 kilodan 86’ya… Her öğününe eklediği bu besin kilo kilo yağlarını eritti
- Kasım 2025 faizsiz 100 bin TL destek paketi güncellendi: İşte banka banka kampanyalar
- Emekli, çalışan, memur... 600-900-1080 prim gününe göre işsizlik maaşı kaç ay alınır? 20.646,49 TL ödeme için yeni hesap