Derya Uluğ ve sevgilisi komşularıyla mahkemelik oldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 08:43 Güncelleme: 18.11.2025 08:52
Son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Derya Uluğ'un sevgilsi Asil Gök, komşusuyla yaşadığı krizle gündeme geldi. Asil Gök ile aynı binada yaşayan pilates eğitmeni komşusu Nazlı E., iddialara göre gürültü nedeniyle mahkemelik oldu.

İstanbul Maslak'ta yaşayan popüler müzisyen Asil Gök, komşusu Nazlı E. ile bir süredir gerginlik yaşıyor. İddiaya göre, Gök'ün pilates eğitmeni olan komşusu Nazlı E., uzun süredir yüksek sesli aktivitelerle komşularına rahatsızlık veriyor.

Sevgilisi Derya Uluğ ve avukatları ile birlikte adliyeye gelen ünlü müzisyen, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde; Nazlı E.'nin uzun süredir komşularına rahatsızlık verme derecesinde yüksek sesli aktiviteler yaptığı, bu durumun 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarını kapsadığı belirtildi.

ASILSIZ İDDİALARDA BULUNDU

SABAH'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre; Dilekçede, şüpheli konumdaki Nazlı E.'nin 6 Kasım 2025 tarihinde bir televizyon kanalına röportaj vererek, Asil Gök'ün stüdyosundan gelen sesler nedeniyle rahatsız olduğunu söylediği, ancak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Ünlü müzisyen bu tarihten sonra da rahatsız edildi.

Geçtiğimiz pazartesi gecesi ise Nazlı E.'nin, ünlü müzisyenin kapısını zorlayarak daireye zorla girmeye çalıştığı iddia edildi. Olay sırasında evde misafirlerin de bulunduğu, kapıya zarar verildiği ve gürültü nedeniyle binada huzursuzluk yaşandığı öne sürüldü.

"UZAKLAŞTIRMA İSTİYORUZ"

Olayla ilgili güvenlik kamera kayıtları ve site yönetimi tutanakları da savcılığa sunuldu. Şüpheli hakkında adli makamlardan 'uzaklaştırma' ve 'koruma' kararı talep edildi.

