Serdar Ortaç'ın klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş: "Baha hala Karabiber'im diyorlar"
90'lı yıllarda Serdar Ortaç'ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren oyuncu ve model İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi.
Oyuncu İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.
Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazınan Soydaş, o dönemin hâlâ unutulmaz olduğunu söyledi.
Sokakta karşılaştığı insanların kendisine hâlâ 'Karabiberim' diye seslendiğini belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Serdar olsun, ben olayım, gurur duyuyorum. İnsanlar beni ailesinden biri olarak benimsedi. Bu benim hoşuma gidiyor."