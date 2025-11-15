Serdar Ortaç'ın klibinde oynamıştı! İlknur Soydaş: "Baha hala Karabiber'im diyorlar"

Oyuncu İlknur Soydaş, uzun bir aradan sonra Nişantaşı'nda görüntülendi.

Serdar Ortaç ile 31 yıl önce çektiği 'Karabiberim' klibiyle hafızalara kazınan Soydaş, o dönemin hâlâ unutulmaz olduğunu söyledi.

Sokakta karşılaştığı insanların kendisine hâlâ 'Karabiberim' diye seslendiğini belirten oyuncu, şöyle devam etti: "Serdar olsun, ben olayım, gurur duyuyorum. İnsanlar beni ailesinden biri olarak benimsedi. Bu benim hoşuma gidiyor."

Kaynak: Instagram