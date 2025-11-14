Nilperi Şahinkaya yeni sevgilisiyle aşka geldi!
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Nilperi Şahinkaya, yeni aşka yelken açmıştı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle romantik bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda annesi Meltem Vural'ı kaybeden ve zor günler geçiren Nilperi Şahinkaya, şimdilerde özel hayatıyla adından söz ettiriyor.
DOSTÇA AYRILDILAR
Şahinkaya ile heykeltıraş Emre Yusufi'nin 2019'da başlayan ilişkisi geçtiğimiz yıl sona ermişti. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin ayrılması sevenlerini şaşırtmıştı.
Şahinkaya ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Biz iyi ayrılmaya karar verdik. Yavaş yavaş, kademeli kademeli ayrılmaya ve kopmaya... Yani küsmeden, kızmadan, sarılarak ayrılmak... Bu şekilde olmuyor deyip, iki tarafın da kabullendiği bir ayrılık türü..." ifadelerini kullanmıştı.
AŞKA GELDİ
37 yaşındaki oyuncu, ayrılık sonrası gönlünü Baturalp Bekar'a kaptırmıştı. Yönetmen sevgilisiyle yeni fotoğraf karesi paylaşan ünlü oyuncu, "aşığım saat 04.58 post koyuyorum" dedi.
