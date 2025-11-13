Sahnelerden setlere! Dünyaca ünlü şarkıcı Adele oyuncu oluyor!
Dünyaca ünlü ingiliz şarkıcı Adele, müzik dünyasındaki başarısının ardından ilk oyunculuk deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.
Müzik kariyerinde kazandığı başarısıyla güçlü bir hayran kitlesi edinen Adele, oyunculuğa adım atarak kariyerini farklı bir boyuta taşıyor.
37 yaşındaki şarkıcı, Tom Ford'un yönetmenliğini üstlendiği yeni projesi "Cry to Heaven" filminde rol alacak.
Moda tasarımcısı olarak tanınan, ancak sonrasında film yönetmenliğinde de kendini kanıtlayan Tom Ford, Anne Rice'ın 1982 tarihli kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor.
Film, Venedikli bir soylu ile bir opera sanatçısının hayatlarının beklenmedik şekilde iç içe geçmesini konu alıyor.
Şu anda Roma ve Londra'da ön prodüksiyon aşamasında olan filmin çekimlerinin, Ocak ayı başında başlaması planlanıyor. Filmin vizyon tarihi ise 2026 sonbaharı olarak belirlendi.
YILDIZLARLA DOLU KADRO
Filmin kadrosunda Adele'in yanı sıra Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciaran Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Thandiwe Newton ve diğer ünlü isimler yer alacak.
ADELE'İN OYUNCULUK AÇIKLAMALARI
Adele, iki yıl önce verdiği bir röportajda, oyunculuğu düşündüğünü ancak rol ve proje seçiminde hassas davrandığını belirtmişti.
Yıldız şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yapmak istediğim bir film var ama filminin çekileceği adam henüz senaryoyu yazmaya zihinsel olarak hazır değil… İstediğim tek rol bu. Çünkü bence bu rolü başarabilirim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok iyi oynarım."
Adele, kendisine sürekli teklif geldiğini ancak çoğunluğun şarkıcıların biyografisi veya kendisinin şarkı söyleyeceği projeler olduğunu belirterek, "Kendim olarak şarkı söylememi isterler mi? O zaman kulağa benim gibi gelir, onlar gibi gelmez. Bu yüzden yapmazdım" demişti.
Şarkıcı, 2024 yazında sahneye bir süre ara verdiğini de açıklamıştı.
