Sahnelerden setlere! Dünyaca ünlü şarkıcı Adele oyuncu oluyor!

Kaynak: A Haber arşiv

ADELE'İN OYUNCULUK AÇIKLAMALARI

Adele, iki yıl önce verdiği bir röportajda, oyunculuğu düşündüğünü ancak rol ve proje seçiminde hassas davrandığını belirtmişti.

Yıldız şarkıcı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yapmak istediğim bir film var ama filminin çekileceği adam henüz senaryoyu yazmaya zihinsel olarak hazır değil… İstediğim tek rol bu. Çünkü bence bu rolü başarabilirim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok iyi oynarım."

Adele, kendisine sürekli teklif geldiğini ancak çoğunluğun şarkıcıların biyografisi veya kendisinin şarkı söyleyeceği projeler olduğunu belirterek, "Kendim olarak şarkı söylememi isterler mi? O zaman kulağa benim gibi gelir, onlar gibi gelmez. Bu yüzden yapmazdım" demişti.

Şarkıcı, 2024 yazında sahneye bir süre ara verdiğini de açıklamıştı.