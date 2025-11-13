Müge Anlı canlı izle: 13 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV yeni bölüm izle!

Toplumun yakından takip ettiği program, gerçek hayat hikâyeleri, kayıp vakaları ve faili meçhul olayların çözümüyle gündem yaratmaya devam ediyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 9 gün önce kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı'nın cansız bedeni, oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedeninin 200 metre yukarısında bulundu. Üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığı söylenen Huriye Helvacı'nın cansız bedeni bulunduğunda çıplak olduğu öğrenildi.

Eşi ve oğlunun kaybından eski eniştesini suçlayan Bayram Helvacı, "Eşimin kaybolmadan önce eski eniştem Mustafa Uzun ile görüştüğünü öğrendim" açıklaması yapmıştı. İddiaların odağındaki eski enişte, canlı yayına katıldı. Çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken eski enişte Mustafa Uzun, Huriye Helvacı ile görüştüğünü önce kabul etti, sonra inkar etti.

Huriye Helvacı'nın kıyafetlerinin yırtık olması cinayet iddialarını güçlendirdi. Anne ve oğlun vücutlarında darp izlerine rastlanmazken özel ekipler bölgeyi ayrıntılı bir şekilde inceledi. Savcılığın verdiği talimatla yeniden arama çalışması yapıldı.