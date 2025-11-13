Hafıza kaybı yaşamış! Ahu Yağtu günler sonra ortaya çıktı

Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi, bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Ahu Yağtu'nun bir anda bayılıp yere düştüğü ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilmişti.

Sağlık durumunu menajeri paylaşmış, kısa süre içerisinde de Ahu Yağtu'dan bir açıklama gelmişti. Beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandığını söyleyen Ahu Yağtu, baş ağrıları haricinde genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Instagram