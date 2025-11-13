Hafıza kaybı yaşamış! Ahu Yağtu günler sonra ortaya çıktı

13 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 11:04
Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçirdiği rahatsızlık sonrası beyin anevrizması teşhisiyle hastanede tedavi görmüştü. Günler sonra bir galada görüntülenen ünlü isim, o dönemde yaşadıklarını anlattı.

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle sevenlerini korkutmuştu.

Kadın, Paramparça, Kardeşlerim gibi, bugüne dek birçok başarılı projede yer alan Ahu Yağtu'nun bir anda bayılıp yere düştüğü ve beyin anevrizması geçirdiği öğrenilmişti.

Sağlık durumunu menajeri paylaşmış, kısa süre içerisinde de Ahu Yağtu'dan bir açıklama gelmişti. Beyin damarlarında biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandığını söyleyen Ahu Yağtu, baş ağrıları haricinde genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirtmişti.

Yaşadığı rahatsızlık sonrası ilk kez bir galaya katılan Ahu Yağtu, sağlık durumunu açıkladı. Hala vertigo problemiyle uğraştığını söyleyen Ahu Yağtu, o dönem kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını belirtti.

47 yaşındaki güzel oyuncu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Vertigodan kurtulamadım, birçok insanda olan bir şeymiş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafız kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi."

