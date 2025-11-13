13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Ailesi hakkında bomba iddia!

Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Ailesi hakkında bomba iddia!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 15:26
ABONE OL
Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl? Ailesi hakkında bomba iddia!

Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen Fatih Ürek'in tedavisi devam ederken, ortaya atılan "miras kavgası" iddialarına açıklama geldi.

15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma edilen Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Entübe edilen 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sosyal medyada ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MENAJERİNDEN YALANLAMA

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Fatih Ürek'in aile içinde bir miras kavgası yaşandı. Tüm bunların ardından Ürek'in menajeri Mert Siliv, mirasla ilgili çıkan haberleri ve sağlık durumunun saklandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Siliv, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir. Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız. Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek'in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz. 30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.''

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

MİRAS KAVGASI YAŞANDI MI?

Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken, Özgür Aras'ın Fatih Ürek'le ilgili yeni açıklamalarını okudu.

Aras, sosyal medyada ve basında çıkan miras kavgası ve borç iddialarını yalanladı.

Aras'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

''Basına yansıyan, hiçbir şekilde gerçeklikle alakası olmayan, hatta gerçek olmadığını vurguladığımız için eleştirildiğim, başta miras kavgası, borç batağı, zayıflama ilacı ve bunun türevi onlarca asılsız haberle muhatap olduğumuz bu dönemde, bu haberlere inanmamanızı rica ediyoruz''

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör