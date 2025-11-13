Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Ailesi hakkında bomba iddia!
Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen Fatih Ürek'in tedavisi devam ederken, ortaya atılan "miras kavgası" iddialarına açıklama geldi.
15 Ekim'de evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma edilen Fatih Ürek'in sağlık durumu merak ediliyor. Entübe edilen 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenilirken, sosyal medyada ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti.
MENAJERİNDEN YALANLAMA
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Fatih Ürek'in aile içinde bir miras kavgası yaşandı. Tüm bunların ardından Ürek'in menajeri Mert Siliv, mirasla ilgili çıkan haberleri ve sağlık durumunun saklandığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
Siliv, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Fatih Ürek'in sağlık durumu ile ilgili gelişmeler düzenli olarak tarafımdan, hastane yetkililerinden ve avukatı Volkan Alkılıç tarafından kamuoyuna iletilmektedir. Yeni bir gelişme olmadıkça bilgi paylaşmamız mümkün değildir. Bu kadar seveni olan bir sanatçının durumu hakkında yapılan asılsız açıklamalar, hem bizi hem de kamuoyunu rahatsız etmektedir. Doktorlarımızın da söylediği gibi, her hastanın süreci farklıdır. Biz sadece Fatih Ürek'in sağlığına ve iyi haberler alabilmeye odaklanmış durumdayız. Başta miras kavgası, borç iddiaları, zayıflama ilacı kullanımı gibi asılsız haberlerle mücadele ediyoruz. Bu tür haberlerin yayılmasına aracılık edilmemesini rica ediyoruz. Fatih Ürek'in yerinde sizler olsaydınız, böyle çirkinliklerle anılmak istemezdiniz. 30 gündür umut dolu bir bekleyiş içindeyiz. Bu süreçte bizlere destek veren, dua eden herkese teşekkür ederiz. Dileğimiz, Fatih Ürek'ten güzel haberler alarak yeniden sahnelerde görmek.''
MİRAS KAVGASI YAŞANDI MI?
Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken, Özgür Aras'ın Fatih Ürek'le ilgili yeni açıklamalarını okudu.
Aras, sosyal medyada ve basında çıkan miras kavgası ve borç iddialarını yalanladı.
Aras'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
''Basına yansıyan, hiçbir şekilde gerçeklikle alakası olmayan, hatta gerçek olmadığını vurguladığımız için eleştirildiğim, başta miras kavgası, borç batağı, zayıflama ilacı ve bunun türevi onlarca asılsız haberle muhatap olduğumuz bu dönemde, bu haberlere inanmamanızı rica ediyoruz''
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Uçakta kara kutu nedir, nasıl çalışır? Kara kutu neden turuncu renkte? Uzmanı A Haber’de açıkladı
- DHMİ 48 ARFF Memuru Alımı | Başvurular ne zaman, nereden yapılacak? Kimler başvurabilir, KPSS şartı var mı?
- Yüksek tansiyona ne iyi gelir? İbn-i Sina’nın asırlık tarifi: Hipertansiyon riskine karşı mucizevi kür
- Vergi, idari para cezası, SGK prim borçlarında faiz indirimi: Yeni oranlar geldi!
- TOKİ 27 ilde satışa çıkıyor: İstanbul ve Ankara’da yatırım fırsatı! İşte 188 taşınmaz için açık artırma tarihi
- Pasaport nasıl alınır? 6 aylık, 1-2-3-10 yıllık pasaport ücretleri ne kadar? Randevu ekranı ve gerekli belgeler
- İşsizlik maaşı nasıl alınır? 2025 İŞKUR işsizlik ödeneği ne kadar, başvuru şartları neler?
- Emekliye ocakta çifte zam! SSK, BAĞ-KUR'lunun kök maaşı 19 bin TL'yi aşacak
- Sağanak alarmı verildi: Kuvvetli yağış ve kar haritada! Meteoroloji il il sıraladı! O saatlerde pik yapacak
- Öğretmenler Günü ne zaman, 2025’te hangi güne denk geliyor? 24 Kasım’ın tarihçesi ve anlamı
- Herkes dalıp gidiyor ama kimse bilmiyor! O dalgınlığın ardındaki sır ne?
- Oysa herkes zararlı sanırdı! Sabah kahvesi görünmez bir kahraman mı? Kalp üzerindeki şaşırtıcı etkisi