13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Magazin Haberleri Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya duygulandıran veda!

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya duygulandıran veda!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 08:25
ABONE OL
Emel Sayın’dan Muazzez Abacı’ya duygulandıran veda!

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'dan gelen acı haber sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. 78 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının yakın dostu Emel Sayın'dan duygulandıran veda mesajı geldi.

Sanat camiasından bir yıldız daha kaydı...

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

Usta sanatçı Muazzez Abacı, geçtiğimiz hafta kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirmişti. Kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Muazzez Abacı, 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti.

VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU

Sanatçının menajeri Taner Budak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78'inci doğum gününde kaybettik" diyerek acı haberi paylaştı.

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

TÜRK SANAT MÜZİĞİNİN GÜÇLÜ SESİ

12 Kasım 1947'de Ankara'da doğan Muazzez Abacı, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun oldu. 1970'li yıllardan itibaren sahne almaya başlayan sanatçı, kısa sürede Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanındı.

İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı "Bir Sen Kaldın İçimde" Kervan Plak yapımcılığında çıkardı. Klasik ve çok sesli Türk Müziğinin popülerlik kazanmasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

"Geceler", "Bir Teselli Ver", "Kalbimi Kıra Kıra" gibi unutulmaz eserleriyle de milyonların gönlünde yer eden Abacı, güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik yorumuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyordu.

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

TEK REKLAM PROJESİ

2011 yılında Gönül Yazar ile beraber bir reklam filminde oynadı. Bu Abacı'nın ilk ve tek reklam projesiydi.

UNUTULMAZ ALBÜMLERİ

Muazzez Abacı, kariyeri boyunca onlarca albüme imza attı. Sanatçının öne çıkan bazı albümleri şöyle:

1974: Muazzez Abacı ve Mustafa Sağyaşar

1975: Muazzez Abacı Söylüyor

1986: Geceler

1990: Vurgun

1992: Efendim

1994: Kar Yangınları

1998: Muazzez Abacı & Zeki Müren

2014: Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

2018: Sezen'imin Şarkıları

Kaynak: Sosyal medyaKaynak: Sosyal medya

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör