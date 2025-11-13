Emel Sayın’dan Muazzez Abacı’ya duygulandıran veda!

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı. Birçok müzik şirketlerinden pek çok 45'lik ve LP doldurdu. "Şakayık" ve "Vurgun" adlı kendisiyle özdeşleşmiş eseriyle tanındı.

"Geceler", "Bir Teselli Ver", "Kalbimi Kıra Kıra" gibi unutulmaz eserleriyle de milyonların gönlünde yer eden Abacı, güçlü sesi, zarif sahne duruşu ve klasik yorumuyla Türk müziğinin yaşayan efsaneleri arasında gösteriliyordu.

Kaynak: Sosyal medya